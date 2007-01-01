В Калуге будут расследовать кражу денег при капремонте кровли дома

Во вторник, 20 января, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома.

По данным прокуратуры, подрядная организация закупила более дешевые материалы и использовала их в меньшем объеме, чем было предусмотрено сметой.

— При проведении капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома по улице Маршала Жукова в городе Калуге использовали более дешевые строительные материалы и значительно в меньшем объёме, чем указано в отчётных документах. Фонду капитального ремонта Калужской области причинён ущерб в размере более одного миллиона рублей, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура города взяла расследование дела на контроль.