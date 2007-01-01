Калужанин подобрал чужой телефон и получил уголовное дело

Жительница Малоярославецкого района лишилась дорогого смартфона стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Она заметила пропажу, только вернувшись домой, рассказали 20 января в полиции.

Полицейские нашли подозреваемого в краже. Им оказался местный 53-летний житель.

Выяснилось, что он увидел, как у женщины на улице выпал телефон. Убедившись, что она этого не заметила, он подобрал устройство и унёс с собой. Позже он продал его другим людям всего за 1500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли похищенный телефон и вернули его законной владелице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.