Главная Новости Криминал Калужанин устроил стрельбу на семейном празднике
Криминал

Калужанин устроил стрельбу на семейном празднике

Дмитрий Ивьев
20.01, 10:14
0 826
В Дзержинском районе мужчину судят за стрельбу из травматики на дне рождения.

Завершилось расследование дела против 32-летнего местного жителя, которого обвиняют в стрельбе из травматического пистолета во время семейного праздника.

По данным следствия, мужчину пригласили на торжество на одну из баз отдыха. На улице между ним и одним из гостей возникла ссора. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента не менее семи раз. Затем, зайдя внутрь дома, он поссорился с другим гостем и сделал ещё один выстрел в его сторону.

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. Эксперты подтвердили, что полученные ими травмы квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Полиция задержала стрелявшего, а его оружие изъяли. Теперь дело передано в Дзержинский районный суд — там решат, какое наказание понесёт обвиняемый, рассказали в полиции.

