В Калуге поймали вора, укравшего электровелосипед
Полицейские раскрыли кражу электровелосипеда стоимостью 50 тысяч рублей.
С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что 40-летний местный житель увидел припаркованный у магазина электровелосипед, немного подождал, а потом уехал на нём домой.
Полиция задержала мужчину, изъяла велосипед и вернула его владельцу.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело - ему грозит до двух лет колонии.
