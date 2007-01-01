Обнинск
В Калуге поймали вора, укравшего электровелосипед
Новость дня Криминал

В Калуге поймали вора, укравшего электровелосипед

Дмитрий Ивьев
20.01, 09:56
0 690
Полицейские раскрыли кражу электровелосипеда стоимостью 50 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что 40-летний местный житель увидел припаркованный у магазина электровелосипед, немного подождал, а потом уехал на нём домой.

Полиция задержала мужчину, изъяла велосипед и вернула его владельцу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело - ему грозит до двух лет колонии.

