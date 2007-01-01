В Калужской области осудят мужчину за удар знакомого ножом

Во вторник, 20 января, прокуратура Ульяновского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В октябре 2025 года днём возле мужчина находился со своим 46-летним знакомым возле подъезда многоквартирного дома по улице Большой Советской в селе Ульяново. Между ними произошла ссора. Мужчина нанёс знакомому удар ножом в область живота. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.