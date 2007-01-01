Молодая калужанка отправится в колонию за сбыт наркотиков
В понедельник, 19 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора 26-летней местной жительнице.
По словам пресс-службы, она виновна в незаконном сбыте синтетических наркотических средств в значительном размере.
— 02 апреля 2025 года в районе «Калуга-2» девушка отдала своим знакомым наркотическое средство синтетического происхождения. Одного из получателей наркотика остановили сотрудники полиции. Наркотическое средство изъяли, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Девушка имела испытательный срок по другому приговору. Суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде восьми лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
