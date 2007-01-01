В Калужской области в суд передали дело о пьяном водителе, из-за которого пострадали дети

В Боровский районный суд направлено уголовное дело на 45-летнего жителя Обнинска, устроившего серьёзную аварию в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП тяжёлые травмы получили двое несовершеннолетних — 7 и 13 лет.

Авария произошла 17 декабря 2024 года около 17:00 на 95-м километре трассы М3. По данным следствия, мужчина за рулём автомобиля Remote FX перестраивался из правой полосы в левую, не уступил дорогу грузовику FAW. После удара его машину вынесло на встречную полосу, где он врезался в Opel Meriva. От удара Opel в свою очередь столкнулся с ещё одной машиной, ехавшей в попутном направлении.

В Opel Meriva находились водитель и четверо пассажиров, включая троих детей - 7 лет, 13 лет и младенца возрастом всего 4 месяца. Все они получили травмы, а у двоих старших детей врачи диагностировали тяжкий вред здоровью. Сам виновник аварии также пострадал.

Выяснилось, что в момент ДТП обнинец был пьян и вообще не имел права управлять автомобилем.

Ему предъявили обвинение, рассказали 19 января в полиции.