Калужанин украл из магазина еду и алкоголь на 35 тысяч рублей

Полиция Дзержинского района установила мужчину, подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина.

По данным полиции, в магазин пришёл 40-летний житель Калуги, положил в рюкзак алкоголь и продукты питания и спокойно вышел, не пройдя через кассу. Стоимость похищенного составила около 35 тысяч рублей. Позже он продал товар и потратил деньги.

Выяснилось, что это был не первый его визит - камеры зафиксировали ещё один аналогичный случай.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщили 19 января в УМВД по Калужской области.