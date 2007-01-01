Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин украл из магазина еду и алкоголь на 35 тысяч рублей
Криминал

Калужанин украл из магазина еду и алкоголь на 35 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
19.01, 11:40
0 438
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Дзержинского района установила мужчину, подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина.

По данным полиции, в магазин пришёл 40-летний житель Калуги, положил в рюкзак алкоголь и продукты питания и спокойно вышел, не пройдя через кассу. Стоимость похищенного составила около 35 тысяч рублей. Позже он продал товар и потратил деньги.

Выяснилось, что это был не первый его визит - камеры зафиксировали ещё один аналогичный случай. 

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщили 19 января в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFOQ1VwV0k4NkxOUk1tWE9BUXFLeHc9PSIsInZhbHVlIjoiNksvZmhQTWFQQ0JoTHpHMkxDR0Y3aWFRQ0VLaThYNFh0MmNOV2p3SVFua1BpYy91U2dDTFVtTU1SVFNWZ2gxVEtpei9uR0M4V1YyRXZtU2JnaDVNMmlNZCtyQU9jdms4aFJ5UDVCeVB4elBhVE5ZL2hwVUhuNUtFVkhEVE9ISkx2M3l2OUMxM1lCaWc2UFcxUmowTDNvM2VGSnpUbUM1WjRFbXY2SEpldDYveHBKMWo4aXhwSmo0aDFtSEVWbm1qTElpOXhFeUs1eVVUbVFvcWorT00vSW1QSVFFOXlLQ25scTJDSlBneGhkTUFCVTJiaHd6M2ZDRHpqTGptSzRqWDlkVmhNRlArRG5HK0kzVnZ2QkRXUUFBYWo5elFWMWs3U3hwbmI5K01Pb0VjYm5pRVNtSjhZb1g2K0lLWUpWdmM1NFdNSHUxQ3J1bzdVUEg1WlRrcDkrb044dVQ3THorRGNpVmxFMmN4UEJIK2M5MFFOK2FJNWM5RGZiR1VHTU1MMHRyNHpVbTJ4dFZxSnIwMTNxUjhOaGZBN000eWYxYnJBN2J1UXFqa3NSTEpadUdMa3BrMHFCYWxGRlBrcnlXSSIsIm1hYyI6IjY3ZWRmYTM5ZDM2ZThhYzZjYmM2YTlkMjJjMzJiYWZkOGQ5ZGJlMWNlMjhhNTI3YTIyNzQ5ZjY4NTRiNTNlY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVhRUxNWXJlM25aY2pXd3UvUXpXQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiRjZEQXlCd2xncXNUNGh2djRLa3NweWljUTdPN1h4b21JYmZCc1QxK2RScC9Ubk4zQlRyRHpzbzFCdWRWSWdLZ3hCWVdCeXlVUWErbHAxQ240RjNzd3VCS0JwY2lUM3QvVlozd2h4SXMxekw2eDFpaVA5UXk2NDQxUUUyRUQzcm5QcW84UGowN29CZVJnRmROWjE5eENvYnlYR1BLN2w3VGxyUVNHRUJUb3UxOEF6aUQwd09Pb1FCUjgzZURNWWpWVVVSUFN6SXFQQURFMnN3Z2o2dkhTZ09vc2ZseDZCcXBnQnBFeHZlRklUR1V6ckVNYVRKcThUQzJpSU95S1lLcmhsN0ZTU015RVE4aWxYMVR1Z3dsdXdCMVJ1NHhhbTYzUkVPeEZpcGQ2Qy9zN2poZDFTRjI4ZHcxL2txMFpUbW02eTB3amdjR2xIZUFWUHM4czBuak9uc3R5NnVhWG5rYUMzYTkzcC8rSUVjWDNLWlBkSXpvZzdobzJ3ak5tZDdtZ2xhRDBqZFRIZzBvdXhqd1FIcXZYNDZhTHI3SzIrd2hJQklhbU8zOXFKc09Gbi9sMzBOb1A5MUozUkYrUkQ1VlFFSlNPaDErZGVyRmFLaEozNDY3QUh3WFJjYTJIT20xVWtXeDRVUnZFbHdiRDBCSDA3UjdHbDFWRDBxdElhcC9RdWhQbFNTZGZOcmxaY0o5RlllMzdVQ2tmYmUzeEtpL3haQnRlOG9PamM4RUZZSmtXVnk2NWt3NVpUS1NhcnNGTGUvellKZDlDNDBDU0JuVm90VmpiNUJFd0UvQWtYL3FBdy9xU2UrMWRUSDlIUkFBRkxLS1cvUzNKTCtQeUlEWSIsIm1hYyI6ImIxY2EwYjNiNTY3YmY4YmZmOWYyNDUyNjZmNWIxYmNlM2JkNThmNTllOGMxYzYxY2JhMjVhMjcwZmVhYTRjOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+