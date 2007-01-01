Обнинск
-11...-10 °С
Криминал

Пенсионерка из Калуги отдала мошенникам 600 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
19.01, 10:18
89-летняя жительница Калуги лишилась сбережений, став жертвой телефонных мошенников, рассказали 19 января в полиции.

Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, и предложил пересчитать пенсию. Для этого он попросил назвать личные данные — женщина, ничего не заподозрив, выполнила просьбу.

Через несколько дней раздался новый звонок — уже от сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил, что из-за утечки данных пенсионерку включили в уголовное дело, но ситуацию можно исправить: нужно якобы обезопасить свои сбережения и передать их курьеру для проверки. Обещали, что деньги вернут сразу после оформления документов.

Поверив, пожилая женщина собрала наличные, сложила их в пакет и передала приехавшему курьеру прямо на улице. Лишь когда звонки прекратились, она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас следователи ищут организаторов преступления.

Новости по тегу
криминал
