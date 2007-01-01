В Калужской области заключили под стражу женщину, зарезавшую сожителя
В пятницу, 16 января, Людиновская городская прокуратура сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 49-летней местной жительницы.
По данным ведомства, она обвиняется в убийстве сожителя.
— 13 января в квартире одного из домов города Людиново обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в прокуратуре.
Суд заключил женщину под стражу.
Ранее мы писали об этом.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь