В Калужской области заключили под стражу женщину, зарезавшую сожителя

Евгения Родионова
16.01, 14:23
В пятницу, 16 января, Людиновская городская прокуратура сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 49-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в убийстве сожителя.

— 13 января в квартире одного из домов города Людиново обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в прокуратуре.

Суд заключил женщину под стражу.

