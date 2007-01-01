Обнинск
В Калужской области задержали мужчину, переделавшего сигнальное и музейное оружие в боевое

Дмитрий Ивьев
16.01, 11:04
Полиция Калужской области поймала местного 51-летнего жителя, который на протяжении более 12 лет сам изготавливал и переделывал оружие. 

Как выяснилось, с 2013 по декабрь 2025 года он превратил сигнальный револьвер и пистолет, а также охолощённые автомат Калашникова, пистолет Макарова и чешский пистолет-пулемёт VZ 26-O в настоящие боевые образцы. Для этого он использовал специальные инструменты и оборудование.

При обыске в его квартире нашли несколько единиц оружия, внешне неотличимого от боевого, свыше 500 патронов разных калибров, пять банок с веществом, похожим на порох, запчасти для оружия и даже станок для изготовления боеприпасов.

Сам задержанный пояснил, что всё это делал для себя. Эксперты подтвердили: переделанное им оружие действительно способно стрелять боевыми патронами.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Пока он находится под подпиской о невыезде. Остальные изъятые предметы направили на дополнительную экспертизу.

