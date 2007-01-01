Калужанин требовал от девушки деньги, угрожая опубликовать её фото

В Калуге завершилось расследование дела против 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в вымогательстве у бывшей подруги. Ранее он уже был судим, сообщили 16 января в полиции.

По данным следствия, молодой человек познакомился с девушкой через интернет. Они общались, и она несколько раз приезжала к нему в гости. Но однажды она решила прекратить общение - увидела его переписку с другой женщиной и заблокировала все контакты.

Тогда бывший парень написал ей и потребовал вернуть 15 тысяч рублей, которые, по его словам, он потратил на их совместное времяпрепровождение. В случае отказа он пригрозил выложить в сеть её личные фотографии и скан паспорта, которые она ранее отправляла ему в переписке.

Девушка обратилась в полицию, и теперь дело передано в суд. Если вину подтвердят, мужчине грозит до четырёх лет колонии.