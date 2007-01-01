Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Верховный Суд отказался смягчить приговор похитителям калужской девочки
Новость дня Криминал

Верховный Суд отказался смягчить приговор похитителям калужской девочки

Дмитрий Ивьев
15.01, 14:25
0 273
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Верховный Суд России отказался пересматривать приговор участникам громкого преступления - похищения восьмилетней девочки с целью вымогательства.

Жительница Калужской области Ирина Новикова, её сын, а также нынешний и бывший супруги были признаны виновными в похищении ребёнка и требовании выкупа.

Злоумышленники потребовали у матери девочки из Козельска 1,5 миллиона рублей в криптовалюте за её возвращение. Суд установил, что преступление было совершено организованной группой. 

Ирине Новиковой назначили 12 лет колонии, её бывшему супругу — 14 лет. Третий подозреваемый скончался до начала судебного процесса. Сын Новиковой заключил досудебное соглашение и был осуждён отдельно.

Апелляционная инстанция ранее оставила приговор без изменений, а Верховный Суд, рассмотрев жалобы осуждённых, также не нашёл оснований для смягчения наказания.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR1QnAzcHZxODlMZ1AwaW1iNjd2Qnc9PSIsInZhbHVlIjoiamhlTCtmRUZHaUZkTllhWGRGWkIwRUZVaVVZUmVtbndGV0NRTFp2dHZZQWpIUkNYbWlWdytPZkZNZGNlQXU3QWFQaUcyYmFmUklTb2QwY2s2S1MzSXZubHAybE9KZktVcUdLSHh2c29WandJWkJET1NIeUVUSTNLS21yNE84cFloUXNLaDJKM2d5Z29vOVhVQ1pEMHpYYXVMYXRPY0tTMWtJd1RNRTdSR0ZZa1lWLzhOZUtOekc3dTlhempUM1FiUGUvWFRDSW81Vm1aQjM3c01ETU9iZ1JubitpOFc2aWowbWxLSzd6ZUlFMzdJZWZLb0w4RG55dzNaTndCVEhhS1FNNWlYRTRsUXpNVWt1cEI4Q1ZvSjFZU2Jnc2szR25QdDNDMDlkbFBrQkxTelNWeVZITW0zWmxWSHNyUE4wcDQ4QmxIR2VCbjN1bkdMS1AyUG92VnZjZGFEdGVsQUI5WHpVK0FzU2kyZGxPUysvaCtLZVRJZjREb01Xd3RiT3VjbnR3aE9Dc3FrRGgvTDdObWZMMmNuQVdKazhWSnpzWGdySmllejhMdGt0elNXTjQ1cnptUm1PU21lWTRwRTdzRyIsIm1hYyI6ImRhYmM5MmJkZWZlNDE5YjljYjhhNjY3NDQzZWQ0NGNkYTM5NTRmZTIzNjUyNjNiMDgwZjNmY2FmMWMwZTJiMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpJQzJKYjRLTDRWeXBBWFBBK0NkVnc9PSIsInZhbHVlIjoiZUhSbjVWNkNzVGNZbGRsT0hnUVltRy9peCsvZzd5NXVqK3VROWdZNWpickphUTljcFNKS1lXbU5HNjdDbGdnRlgzMG5JOGIxLy9GN2VXMU1seHloWmJzTmtDdExhS2piSSsyY3MyZDhyZGxaQXQxU09WUjNMYWNSWnRnLzJSOEgzbzNxQUtqY20vN28zWlpXMUdXSnNWTnU3Rjc5UGswVHUzeE4xSFNBVlFCYkVGcVF3WUNTYm5NU3ArV1FkNzJYOWJ3VThZTlUvTFM3Sk1EV2NmclhqZ3VKaFNtVFdjWk55RS9lR0tYQ1ZKM2tmNVFlM1VzN0djVXkrUEVUcEdpaVVWK0dOOG1lZGFOTVRKYTVqRHF0MkN5OTd5RDFlYjBKaGo1aGFHTnkwWmU2TjF1c09pOUpTN3p2SFFWWmxScldNSmtJTUUxR2xRQ0F4d0Y3eUVrMnNlZmxnQVdZMHJ6NE5aOGVTS3BvUFFRbW16d3hFaDdPNzRJcUxwbEIrZmFZaVhtdndRQ01mRkhhRzlpNnFIeit1SEx5cHY0NjhjNnJ2TVN2UFlYUng4Zm53ZVBPdnZ2NnZwTTB3cWFxTHVnaU5jMEZpdkpuVFVyWTRzNnhha2RMQWdtNHpyTEZycXhDTjRMQlFSMXFFQzNkMTl4SW40dy9LOXhuVVdwYmU5QjhUVzhDRmVLUUZ1Sm5WOTVWb1U1NlRzN2w5b0t0TGVGWHFDNWVwWGdFOGY4eVVBQ29BQXFJWGJxbkpVdzJvZzlsbzhMbjhzM05jaEFiSDdGYW1LR0xaajdZYkJnWTJnNkE5czl6aHQ2cHRjWGpqR0tzV1hpM3JhekppaWVOcDlzTiIsIm1hYyI6IjE4ZTMyNzcxNzAxYjdkMmZmZGNlYjAyODNlNzg5MmFjODRkYTE2OTZiOWNjNzczMGFjNzdmZTk3NTFlMmNhYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+