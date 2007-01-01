Верховный Суд отказался смягчить приговор похитителям калужской девочки

Верховный Суд России отказался пересматривать приговор участникам громкого преступления - похищения восьмилетней девочки с целью вымогательства.

Жительница Калужской области Ирина Новикова, её сын, а также нынешний и бывший супруги были признаны виновными в похищении ребёнка и требовании выкупа.

Злоумышленники потребовали у матери девочки из Козельска 1,5 миллиона рублей в криптовалюте за её возвращение. Суд установил, что преступление было совершено организованной группой.

Ирине Новиковой назначили 12 лет колонии, её бывшему супругу — 14 лет. Третий подозреваемый скончался до начала судебного процесса. Сын Новиковой заключил досудебное соглашение и был осуждён отдельно.

Апелляционная инстанция ранее оставила приговор без изменений, а Верховный Суд, рассмотрев жалобы осуждённых, также не нашёл оснований для смягчения наказания.