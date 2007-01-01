Калужане задержали мошенников из Краснодара, обманувших бизнесы на 6,5 миллиона рублей

Калужские полицейские задержали двух жителей Краснодарского края, подозреваемых в серии крупных афер. Общая сумма ущерба превысила 6,5 миллиона рублей.

По данным полиции, в течение прошлого года мужчины представлялись руководителями реальных компаний и использовали их реквизиты, чтобы заключать фиктивные договоры с поставщиками. Условие всегда было одно — оплата после получения товара или услуги. Как только предприниматели выполняли свои обязательства, мошенники исчезали, не заплатив ни копейки.

Одна из первых жертв — калужская компания — в феврале 2024 года передала им топливные карты, по которым аферисты получили 500 литров ГСМ на сумму свыше полумиллиона рублей. Позже выяснилось, что настоящая фирма, от имени которой действовали мошенники, ни о каких договорах не знала.

Через пару месяцев те же злоумышленники попытались повторить схему — уже на 4,5 миллиона рублей, снова предлагая заключить сделку на топливные карты. Но на этот раз пострадавшая компания заподозрила неладное и сразу обратилась в полицию.

Оперативники управления по борьбе с киберпреступностью УМВД по Калужской области вышли на след подозреваемых, установили их личности и выехали в Краснодар. Там при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали обоих мужчин.

Выяснилось, что они успели обмануть не только калужские, но и другие компании по всей России — в том числе поставщиков постельного белья, бытовой техники и транспортную фирму.

При обысках в их квартирах нашли поддельные печати фирм, компьютеры и документы, которые могут стать ключевыми доказательствами. Подозреваемых арестовали.