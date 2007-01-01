Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужане задержали мошенников из Краснодара, обманувших бизнесы на 6,5 миллиона рублей
Криминал

Калужане задержали мошенников из Краснодара, обманувших бизнесы на 6,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
15.01, 09:39
0 460
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужские полицейские задержали двух жителей Краснодарского края, подозреваемых в серии крупных афер. Общая сумма ущерба превысила 6,5 миллиона рублей.

По данным полиции, в течение прошлого года мужчины представлялись руководителями реальных компаний и использовали их реквизиты, чтобы заключать фиктивные договоры с поставщиками. Условие всегда было одно — оплата после получения товара или услуги. Как только предприниматели выполняли свои обязательства, мошенники исчезали, не заплатив ни копейки.

Одна из первых жертв — калужская компания — в феврале 2024 года передала им топливные карты, по которым аферисты получили 500 литров ГСМ на сумму свыше полумиллиона рублей. Позже выяснилось, что настоящая фирма, от имени которой действовали мошенники, ни о каких договорах не знала.

Через пару месяцев те же злоумышленники попытались повторить схему — уже на 4,5 миллиона рублей, снова предлагая заключить сделку на топливные карты. Но на этот раз пострадавшая компания заподозрила неладное и сразу обратилась в полицию.

Оперативники управления по борьбе с киберпреступностью УМВД по Калужской области вышли на след подозреваемых, установили их личности и выехали в Краснодар. Там при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали обоих мужчин.

Выяснилось, что они успели обмануть не только калужские, но и другие компании по всей России — в том числе поставщиков постельного белья, бытовой техники и транспортную фирму.

При обысках в их квартирах нашли поддельные печати фирм, компьютеры и документы, которые могут стать ключевыми доказательствами. Подозреваемых арестовали.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJVdk9id3g2NFVZY1ZlOWNEV1BrTkE9PSIsInZhbHVlIjoidnlFNGx6R01KKzNSTVIxYVVLSm5JZVh4cE1EU1Y0cUx0aFlwL2ttbUhVVmFib1V1ZndMUzgyQk1ieXVuT2xDSEpOemlFZXA4ZGJZNkZDTFNZQVA2aW1rTmhjT2tqSmNOcDFMM1IwWVlxZ0RrS3ZtSFhlR2Z3cHcvRlhTMmV4ZTF6d0RVNG5yYjV3ZlVRZE4vbTNuTmRWK1hCKzFyMlhsNURxZ0o1RFJvbms2TGFhY1I4ZVYrUk9CMzZsUUVNUVJkRzViK0F2YTNmVG1YaTRVV3NmK2QwWWFTUWhOem5zNitZMHUxODlFRDFST3dWNDBIV0crRVk4QW9rTTFkYWlrZWJuTDc4UFRtSnR1ZHVuU3VOL1Z0a0tCVjBDT0pMaE9tck5iMmczNkI5YlMrYzlPYkw1Z0JJNFNhU05WaXJ4alF0N0lBWGhKYjBic3BFWnJ2ZXZoNmlPNW9mbERBdUpKVDRVdVNVMUtROE93a2dmKzQ3MWd0Y2h5b0pDK2Y2cUdDem9qdm45V1ZnV0I0OVRpb1dtb0Q2aE11aFlkNGQvVWRGWGpzVTFrN3ZtL05RWCs1eUNJMW42OXI0QnYwa3RnUyIsIm1hYyI6IjIyMzdlZmZhMWIwODJlMzA3ODFmMDM0ODRiOWZhM2FiNzBhMTlkZjY5MzY3N2Y2NTMyMDUzOGRmYmRkYTM0ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNNSTQrRkZ1alNEODRNZjFTMzkrWEE9PSIsInZhbHVlIjoidjhzRmQ0eGdWMmdVeTQxcU16dDUxcEdTQkV0WEpoR1VLRGlLK21GMko2OGw0T3N3ekJ0UFJyMFgyMW9JL1dZRk5Ec3JCWjl0RzlQTW9KUFNGSVpRaTNleStUNmVrZzFCUnFGSnk4a1YyT2laNkhSVXEwYWZ4QktGNVZic0RhaGw5Y1VSek5idVplSkhXVlI2cUJPM0xZck1Fby9mZDhkc2tHaHF6V2Iva1V0K0liQjhseEVocUVoOFVMc2luQkozUkU3UkdPZi9hM21iOFJSbHVvZGdxaThKcGVmaGIvbTN4azJMaVNNaUZzWnFRNnZGaXJQWThLci9YVGZZdk05M1RMbytvSGIvS2Z2alh1OUdndzUrTU8yZmZsSW1CdDUyWGFCTkxvbTlOdXViZGtNb3JWanVWQ0pWUHZBR0RKZzVjRUg3OGpqWlhTMWpQUUtLV3NVTmZUeFdwa01WNTF1OUJ0N2JBNGhTcFBmNXFmSWx5UEpGaStpOG9uYm5TR0l3RzdXbklKdjZpaTFvRVhQY3diNWxBSDhacGR3QWZMcHVNVUEwZWI5aGhZejFaVWp5U3hQV0kvMlZGY3ROMitnQmZHZmp3eHlpWWV5aDVpSHZvY1ZUNFM4T3BaNnd3eGM5bDBMY2RaZnlaMUZScWRyb0FMY3BhRnhDK1pDTStKQWxoa3VjSHlsN3ppZG9xRENIVjkrVE1KTjl4NnM3enJVQkNPT0Jnd2hBckh0aFVPRGVEY0drV3RUekQ3V212ZEM1cDQyZ3Y5NDRxbjJzZktIaW9kMDV3VnlIczJZRHRmaThLN3lQM2JKdWQ5em5YYTBuK0xBdVRVUEtEdXl4VzY0diIsIm1hYyI6IjNhYjA2OWM5YTEzNjczN2E1MDFjOThkN2M3YmVjZWZmMzhiYjQwZDMwNDNkMTYzNWZjNzgxM2EzZDRhMmJiYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+