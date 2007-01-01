В Калужской области суд отказался смягчить наказание мужчине, совершившему разбой

В четверг, 15 января, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила о рассмотрении ходатайства 50-летнего осуждённого об изменении вида исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение.

По данным ведомства, мужчина в составе группы совершил разбойное нападение.

— В январе 2018 года в Москве он в составе банды, притворившейся силовиками, совершил разбойное нападение. Нападавшие перехватили их автомобиль у бизнес-центра, угрожали оружием и избили одного из мужчин за сопротивление. Пока шло ограбление, их сообщник обезвредил охрану. Преступники похитили имущество из машины на 3,5 миллиона рублей. Затем, чтобы скрыть преступление, нападавшие поместили одного из потерпевших в багажник их автомобиля, а второго вынудили сесть за руль и проследовать на другой участок местности, где по прибытии также заперли его в багажнике автомобиля и с похищенным имуществом скрылись, - пояснили в ведомстве.

В 2019 году мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он отбыл часть наказания и попросил заменить наказание.

Прокурор в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении ходатайства из-за нарушения мужчиной установленного порядка отбывания наказания.

Суд отказал мужчине в изменении вида исправительного учреждения.