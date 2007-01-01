В Балабаново женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей

В среду, 14 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным ведомства, женщина отдала мошенникам пять миллионов от продажи унаследованной квартиры.

— В конце ноября 2025 года пенсионерке на домашний телефон поступил звонок от якобы сотрудника компании сотовой связи. Женщине сообщили о необходимости продлить договор обслуживания стационарного телефона и попросили продиктовать для этого номер СНИЛС. Женщина назвала его мошенникам, - уточнили в прокуратуре.

— Позже женщине позвонили ещё раз и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Мошенники сообщили, что личные данные украли и от её имени переводят деньги террористам. Пенсионерку уговорили закрыть все свои банковские счета и отдать им наличные, чтобы их «обезопасить». Женщина сняла в банках пять миллионов рублей и отдала деньги курьеру, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.