Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Балабаново женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей
Криминал

В Балабаново женщина отдала мошенникам пять миллионов рублей

Евгения Родионова
14.01, 15:56
0 56
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным ведомства, женщина отдала мошенникам пять миллионов от продажи унаследованной квартиры.

— В конце ноября 2025 года пенсионерке на домашний телефон поступил звонок от якобы сотрудника компании сотовой связи. Женщине сообщили о необходимости продлить договор обслуживания стационарного телефона и попросили продиктовать для этого номер СНИЛС. Женщина назвала его мошенникам, - уточнили в прокуратуре.

— Позже женщине позвонили ещё раз и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Мошенники сообщили, что личные данные украли и от её имени переводят деньги террористам. Пенсионерку уговорили закрыть все свои банковские счета и отдать им наличные, чтобы их «обезопасить». Женщина сняла в банках пять миллионов рублей и отдала деньги курьеру, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNSSnF1dW5DKzBxVmluQzFrVzZkUmc9PSIsInZhbHVlIjoiZlpmbDIzNEQ5dFBnaWxCZVFqbVAwK01vMmNub3lHZXg1Zkk0Y0RYMWRzcVhTUDhmSENKeEM2SmtGaEhGaDBBODhlMGlmQjJrem9mdDdnN21UOERKcENyN1ZuYnhiTDV4V1JzTFhNTk03MFpvYmxCZkhzbFY2M01Ebm1qcS9lZVhObitHMDhsOElPZTVTUjRkLzlCUzRqTTB2czdxSWxDOUt3emk3NFpyTVZ2QWd4RktuN2s2Z1JZTHZXbmRaUW41V0JERFYwY2tSWWlDQ2QvYkxqblZ6K3lCaUFvL2ZaTnoxRGN5RlFmdVVXTFNhMmhlalVxMHNtSi8zdnVBb0paK2lLQTN6Q0I2QlNLMTlVT0hvRkx2WGExS3VFeW9ZT1UzT0NVTjIycmttVkUvY05Ka2tzUjlMaDIyM0p0V0wvVUNlS2lqcGdiNkVFeWs2VkJjQXJxTzh4MmZkMERPVTVBenZ4ZjA2SGNlMFBXSHhOQWVWalMyazY3Z1RIWFZWRmZGVUdUZVB3TXl2V1MrNVNZSzA2bVRjV3NFdXQxa1EwWHdLODFsQVFUNzZDdFdFSjRjRWZ3VlFrKzMrb1hNZnJ3WiIsIm1hYyI6IjIzMjY3ZjE3MDgxMmIyMmI0MDE0YTA2MjJhOWJiZThkYmIwNzI5Mjg0OTgwNWFkNGJiMTE4YzM0Mjc0Y2MzODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJtdmhaREJMbSsxcHFscVNaYmJoeWc9PSIsInZhbHVlIjoiTU5DSWJpWEl6cWM5SHBRV1p6aVNRMGRJdVRlcVZWeGR0eStUMWcyL2ZGVXROUVgwWjFPbjdlTktWUDNteSsxQnVIcThZK3RWMFl3Mkl2NEtQb0pHek1yQm9uRlhqandGS1lSQnZYTjNBOHdPM0VVZlZZUHlVZHNMUWxjWDd2ak5kOE0rMys2UFBCK2RpYzljNnZrVUlRMTFRSmhEVFhaeWNncmlicjVSKzVkRWs4RVpNeTBFUGJhNGcvRDU0S3N5a1NheWxXWDZvakQxcklTdjFEZ2x0alpud0hxaHE0YklFaGRLUzFvMDBsVlNodCtPN2pEOHk2d2tBc2NVRUxjZ1UwaHE1R0pYZzR3OUxtRCtvQTg4RG13WjlyVkxZa3dOSzlxYTB1L1laV1RLTm9TVzZ1eVl6TUwweGNyYy8vV0prU2YzSVFyckMva0hkY09ISStIaFdON1NjclVVWmo2YlF5YnFwYVljMlZ1MStqWEI1Q1VsVDZNNDlKRkphRkh3cmtFUkNhcnY0ZlpkcFJQWkpDLy9tUTNTcENHYmMyRVdjTmFTUjNYeW1LWkR0NnM3cGJXbjF2MS96eGVzUmg0QXppVUh4TngvYjcraXBrYmVEUUpLL2ttanVlOWtTMmc0V28rUGF3cEVuaHV4VVZKaldHY0JIeEloOVkydzNnOWdUd0MweVc0OHU2V0dHcGo0bFB3QkcyT3B0dlBweUw3QW9mR3BtVjJNK2VqSTdLUWVLNWdVN0EvZVY4akUvZjdwTm13cWxXb0s3TWkwWDFpSWhJSVBjN0kzUU1HbUk5VTViSTVSQlFlUGNEdmpLcVl0SGxwSUI2QVc0QkdCUlVydSIsIm1hYyI6IjY1ZjJmNmY3NTViODU0NDEyYjI1NTM5ODc1Y2EzM2YyOGQxZGJhZDhlNzg0ODQ5ZTVmMWFkODg5M2IyY2FlMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+