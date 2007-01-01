Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка помогала мошенникам обмануть пенсионеров
Криминал

Калужанка помогала мошенникам обмануть пенсионеров

Дмитрий Ивьев
14.01, 15:25
0 297
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге завершилось расследование дела против 26-летней местной жительницы, которая работала курьером для телефонных мошенников. Теперь её обвиняют в том, что она помогла выманить у пожилых людей из Калуги и Брянска почти 1,2 миллиона рублей.

Всё началось с того, что одному пенсионеру из Калуги позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что якобы дочь мужчины попала в ДТП и, чтобы избежать наказания, нужно срочно заплатить 850 тысяч рублей. Пенсионер поверил и согласился передать деньги.

Скоро к нему домой приехала девушка — именно она забрала наличные. Позже, когда к отцу пришла настоящая дочь, они поняли, что стали жертвами обмана.

Полиция быстро вышла на подозреваемую. Оказалось, что молодая женщина нашла в соцсетях объявление о подработке и связалась с мошенниками. Те предложили ей ездить по адресам и забирать деньги у доверчивых граждан, выдавая себя за кого-то другого. За каждую такую доставку она получала 5% от суммы.

Выяснилось, что это был не единственный случай: девушка также участвовала ещё в двух похожих эпизодах — один в Калуге (ущерб — 120 тысяч рублей), другой — в Брянске (200 тысяч рублей).

Теперь дело передано в суд, рассказали 14 января в полиции.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRBMUJjcmQ0bUpMUGJldHg2ZUhFcXc9PSIsInZhbHVlIjoia3FSYUthZ1hQS2lGZ3hDUk9Da1dmZkFwUGhtM01pY0VJd2ZLc1V5UkNTcnpNc2FQbkt6VHdUWTZzOUNzQjFMc0g5SXVna0NaUSs0T2s2NEVYbHdHdWhxRHRUY0szU1lTUlBHVkQ2TnBEeWVwdWVYV1N3YWZISEFOMmNnUnpiTU45N1BNNEh5WEFSMmlXZjR0T0VoOHMvVkR4aDlLZko4RTVEZ0xyQmxzbzdWTWcwZTJwYzgyQk85VWlwMmVCVVo5eVBvVTRDOUp3NkRTQ3ZtUWp1NXpndXhXd2pUUDNKY3VuQUY4MXZyelFmTWVKem1GdmE2cTlvSkFsdU9tTW1LM3djbFJISUMrczVzT3lIWUhJbnRBZElFR3k3Q0J4bEhVM3Zqais1Tk1TSXFrS1IyR2VXcUhpZEl4bHo3ZWRLQ0t6ak9KS0NJTGZPM0ZoakJYaTN3b1lYNzlueHFCVjNtOUNaTnBEUXhuM0ZXQlhNT2NqTXk1UkY0TWhnQUczaElWek4rNi9rTURGOC95aUpxVy8rZStHeTkrbUhDZjhMUHI1c295OTB3bUswYVNDUFZUc0dqYVcxb2w3Y00yN2ZMaiIsIm1hYyI6ImE1NmI0MjQ4ZTdjN2NjOTZhODRkODIxMmRkYTE3MGEzNGM1NGI3NDI2MjBmNjM3ZWViNGYxNTQwM2I3ZjIxNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjY0ZEhvR1ozaTkwaXVkRGlxZHN1V1E9PSIsInZhbHVlIjoibFZsYTFEQ09VQnhEUEQ0eTJrU3ZMN3ltOUw2aEVWUzhlQ2RtdXRQT092bTZHQ2ZzLzVHazUySmF5SmFEdGl3MXErb3BoMnFCYzl4MXNvb2dISCtWWlAyekR3cy80V3pMd0x1S1FQUFcxZDB1eFJVVWR6dFA0bHdvR0hrdzAwTC9jVTV6QjNwMjdmVndhdUNhaDV2dzJSU1JVN0hRcTloL3ZLczhZbmtIYWp6VlJuY0FMUWgzMVBlQlJkOGtKZWsrWkJCdlloMEpmV3FBUUJINlUwa2JJT3FWelU4UlZaMHR1b0RuN1dJY2hLR2I5TjlhRm5jODRKaXB2Y3hGblhvS1UrN2huYkhZT0h2cUJDeUxIUFFQVC9xcDVsRkdGTCt4Unc0NFNwQ1JpVGRESk5GdE05TGVibFVCRHAwV1JyRlVuMGFIcFBPczNBdzhucEJiTkhPTjYzbDllamFIRnlvaEVNaS9Eb3pkTWdSOXBUNDFldFJXeDUzTVFqNy95STVsRkJlR1djUk50QlFjMDBLU2VNclBPd3BYbFhzOGZIZ01NUlN1Q3dlbTRJZVp4WDArMW1LQ1NxaEsyT0dCL1BWa2l1QlBHeTRNU0lzR1hJblpua1NEV0dBZkUzeURpdlUramgrTXNiazExR1hNQlB2T3Jqdm5zTzlObDQyb3JrVU8wTDJHVW16WmsvdWlOMVp3Y2xhemVDamtrOVJqZjBSdUQ1enp1bzJ2ZEhlaTNVTmMxWG5rVWtwZ0tSTnRjQUpoM1E5VlF3QTRIUnVvV0JiNXoyeDQwUTBrT1BvNVY4WjB6OU1XSXVOSGlYMHpPaExTek5uc1BBcUpxM1BMUmUxVSIsIm1hYyI6ImNjNDAyNDFiMWViOTk4ODIyODRhNTk5ZTg3ZjAwZTk2OWQ1Yjk4ZGM1MmM3MDA0NDU1NGY5MmFmNzIxNmEyNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+