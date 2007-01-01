Калужанка помогала мошенникам обмануть пенсионеров

В Калуге завершилось расследование дела против 26-летней местной жительницы, которая работала курьером для телефонных мошенников. Теперь её обвиняют в том, что она помогла выманить у пожилых людей из Калуги и Брянска почти 1,2 миллиона рублей.

Всё началось с того, что одному пенсионеру из Калуги позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что якобы дочь мужчины попала в ДТП и, чтобы избежать наказания, нужно срочно заплатить 850 тысяч рублей. Пенсионер поверил и согласился передать деньги.

Скоро к нему домой приехала девушка — именно она забрала наличные. Позже, когда к отцу пришла настоящая дочь, они поняли, что стали жертвами обмана.

Полиция быстро вышла на подозреваемую. Оказалось, что молодая женщина нашла в соцсетях объявление о подработке и связалась с мошенниками. Те предложили ей ездить по адресам и забирать деньги у доверчивых граждан, выдавая себя за кого-то другого. За каждую такую доставку она получала 5% от суммы.

Выяснилось, что это был не единственный случай: девушка также участвовала ещё в двух похожих эпизодах — один в Калуге (ущерб — 120 тысяч рублей), другой — в Брянске (200 тысяч рублей).

Теперь дело передано в суд, рассказали 14 января в полиции.