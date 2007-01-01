Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области женщина зарезала возлюбленного
Криминал

В Калужской области женщина зарезала возлюбленного

Дмитрий Ивьев
14.01, 14:08
0 620
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Преступление произошло 13 января в Людиново, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, фигурантка поссорилась со своим сожителем, - заявили в СК. - В ходе конфликта подследственная нанесла потерпевшему удар ножом в грудь, что привело к его смерти на месте происшествия.

 Женщине 49 лет, погибшему было 44, уточнили в прокуратуре региона.

Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
60%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFlL3NCbnYvVTdEUmxBcURZSVNTL1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUxFMisxVWVFeGdweWFIRldSQU5icDRmRXhjUmZqNkJ3NHkrRk56V285dnJNcGV3UVFKUDdTcjJJYk9zOE1TL0ZBOEFRUWoxOFhSMkpwdFVIdTBSbFMyUXpUdk5Ndy96NlRmTXNnZVplSlJRL2FLV1QzeFE2V1dSTnhHTmdJYWJ6R1d6RlNJR0dqaWRPMVYvaHRJUG5PMnBSUmFqOHp5TitZbjRtR0hTejRWZUxERzYycTRCYlEzR2tIVEZIcTBNMy9XbGZ0U3hDMTl4M3J1aGw4NG9sTFUvbDBYckY0cGVzRENHd0hmbXhlSTBFT1NyVWtFbUNzM3JXZk5ZWEVYd2w5VjJTMlJHMkhONUlVT2Q5Vzg0K0k3SDB5TjduQmRPaXo0WjZmUlNBWm9KTnQyR3d6cThVNm55ZmV5MVFubXE2eHdpUUJZZVFhYUxQR3JzUFgxT2RGNjlieWhYSWY4UzVYRzlob3Z5dk4xT05HbjVaaTQ2UElSRmJkcEk1aEdhMVVNUlViQ3JuR0FwSlJ0NVluSzhhekNFOUM3S040eVorWW9vRzVJMTJCMjNIWklpaGlnM2lEK09uU0RKNFk3ZiIsIm1hYyI6ImUzNDU3N2U1YzNhY2Q5ZDE1ZjFjZTc0MmE3MDc4YTA1NTM3MjQ2ZmQ0MTZmYzNmZTdkMWNkODc2OTZmMjgzNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjUxL3FXZ2J5Mm5ObEdrRFVaU2hBUUE9PSIsInZhbHVlIjoiSXdXcFdpdnV6UWZycGtqbS9Zd3ZrbzZlZ3dHYjNNcXVOMXpDWVRURlM1OUxLaVBnemJwWGdkOVIzTFRmd1ZnMVdpcTIrMHdTMUlObWRmNkZ3Rno2Y05UVnNIZnI3ZXpoa0dmcXVUMXJTZ1RRTkhlczB5Y01DUG1ETDRvZnh5VUQwU1d1NjFuS3FGVmh3NUl5WGVNZkFPakp6bzhEOExZaXdsMnJOdHBlbkZjZ0RQOWlYb3lhQ2ZzeVFnUndDcmNoRWk0a2JRcjh5MFRCWXhpMWR3MytGK09vS1BNZUdKS1BIcjFkWGtpdFJzdTYrRXo3WGxDOHFIaTBnS2NUQ1I2Ykt4WUxEM3JobXZCN25OcnJkQ3I1OEM0bllwdkxJOGxlS24zMzhONUpqYnozMnVFcS9qK3B3VFR6eTBFTFovTGxQenM5akxvR3pWTDFSL0kxMGlGWVZSMnZCRnJ3K2dobTJiT2svbHpLWHRFeU5LL2xVb0FKTHBwVUxJVnlWOVcrNTVuZ0lseDkzZytRMHJ1YUQ4blZ6aWxjbjF0R3FIUWljQzEvMmU0REIrZU91bnA3S1Rhc2doUk9XazhEVWFCSXBNSWJhdVJaT2RkNDRHOTRhdVBMZ0d3cVlUeTVWdWRjUzNrcFZwRmxxSWZHdkdFRC82U0NUS2l6eXExK1NHQWVPSlE1bVJnbjVyNkNYa2IrNzVTUkRQNm5TVWNZYjg5NFRZQkJBK0tyWU9NTFRUNm9VdVgzN3o2T3ZZMnpxODB4bXBQeUkzUzRBY2JQTVp2UDVWUXh5ZTRjUVc2ZVZ3a0ZybU9pQ2gvZnl4UlZEb2xVQk42TVpFSjYwa3Q5NVpoTCIsIm1hYyI6IjEzOGZhMmY0ZmEyMmE1NDZiOTViYjNhMjM0ZDJmM2FkNGJkMTRlOTcyNzY4MzNjNmU1MzU0MGFhMDYwNDVlZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+