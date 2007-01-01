В Калужской области женщина зарезала возлюбленного
Преступление произошло 13 января в Людиново, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- По версии следствия, фигурантка поссорилась со своим сожителем, - заявили в СК. - В ходе конфликта подследственная нанесла потерпевшему удар ножом в грудь, что привело к его смерти на месте происшествия.
Женщине 49 лет, погибшему было 44, уточнили в прокуратуре региона.
Сейчас ведется расследование.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь