В Калужской области женщина зарезала возлюбленного

Преступление произошло 13 января в Людиново, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, фигурантка поссорилась со своим сожителем, - заявили в СК. - В ходе конфликта подследственная нанесла потерпевшему удар ножом в грудь, что привело к его смерти на месте происшествия.

Женщине 49 лет, погибшему было 44, уточнили в прокуратуре региона.

Сейчас ведется расследование.