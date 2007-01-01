Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина вернул государству 1,1 миллиона рублей
Криминал

В Калужской области мужчина вернул государству 1,1 миллиона рублей

Евгения Родионова
14.01, 13:06
0 372
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 14 января, прокуратура города Калуги сообщила о конфискации денежных средств в размере 1,1 миллиона рублей у местного жителя.

По данным ведомства, деньги он получил в результате коммерческого подкупа.

— Калужский районный суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы и назначил штраф в размере двух миллионов рублей. Также с осуждённого взыскали денежные средства в доход государства, полученные от подкупа, - уточнили в прокуратуре.

Судебные приставы своевременно не взыскали деньги.

После вмешательства прокуратуры в доход государства конфисковали денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFLUWk5ZTZrK1I2SWFLekQ2Tk5DREE9PSIsInZhbHVlIjoiSmlMeHA1OWhNMS90SmNvQ2tyVzd5K01xZSsvTUhKcmcxck5KRlh6THhPL2JwcDIyUUxtdFZ5dnBoVlY4ekdzcmh0bVc4Y2xYZlpYbWsxd0ZkYlNUVThhV1FXQWZRY2xQQ2tUWGRpTk9MTHhwVitiM0ZiUWFyZFRaLzNKOFZmRHRBMVI1YkxhcldNd25zVGNXdDBOV3VxRm55TUx3NDlHbjZwcVZZZHlYcWk4SDJwSFdST1Nkc2xqc3FnMWJoc0gxV05EK3RYcDdFekVySjFYNUdOQldNZ3lhcTFUSTIxaTNYaDBEc01UUnVRT3JWS25lV0w0SWRyb0tweHFqWlFrbEI3eUhRMTZWMnFrdFRDNmVnM1RMUkY2VTY2M05YV3lITXoydVZZZ0lMeTBOUGNMNzdxbjJIY2ZyWGM4aElQVEhhOTBmTjdqT1dkRHNMbkUxWkFOaHQ5cnZZU0YyeXJlYVcyQVhRdEI4QjE5OVRYWW5tcUN0ZDE0L1gwTFp5TkpNaUFoTlExTlh3VittZ1lMNDc2TVo4VzdQdjF0dHRZcEllbUoxVGtMbkMvRCtqRDlCSTBhaGtGVThVQ1pEUExBayIsIm1hYyI6ImI5NDMxNjM5NDljYWI4MTlkY2Y5ZjM2ZDQ5NzczZWE2MmY2YTAzMmFlYTQ2NjE4OTY1YWZkNzZiMjQ0ZmExMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJmNW1UM25vMkc4WXNDWng3TlUydXc9PSIsInZhbHVlIjoiOEJYWjdLM0hGRkRwd2taUlZ1bGF1QVlLeTdibHZ1UlhXN2g2T3RPak5CWFR2QWRvdXlmNkpTOXJPeTF3VXFiNzhua2xoSkFIc0p5aENwYzVpWkZXYXhiRUZWV0wxNDA0K0kwQ21RMTlGeEFuQjB2NDZBd3d0bWNzNC9BUWdDTnRhVXllaXRldC9wZzBRYjFpRHkweWE0UXpvM21ra3U1SlVsVWNKVng2SDhkNGlIRDlxMm9aZG94emU4K1d4RnhZVWZzSmcwVkdtQ01PK3dqU2hKTmp1VkRSUTAyQzVoWkYzQnNpaWhFQy9rR1ZWWXZzME83eHpQM3ZXajJMWDd0R3FGOHZETWZZOXQwSHhQNEt1d0VjVk53U3ZkZFNWY1BwTjBldHFsNHg4Sm4raGRpOEpnd015TUZ5Tm9iWG5SbGNUeWNvWVN6Q3VTbEpUQnJDMGV3ZmJWckpFWWdQL2dFZEliN2lXRDczSE9UOXFOeXA0aFBYOVdmanBvYXpBYldhTFAwZm51ekNZdkY2V2V0Y2V4WER5REZNNHozOEhNbi80RmVQeEZ3d3NaaE9relpJN3MzU212OUZrMVFwZVRaZUlOTjJJaTZabnA2VnNqL1lkYnA3SGQvaFZuK0gwTm4rSXpXNTdKb1R3cWo3aVpia2J4eGUxNlpEL0JIMS9wV0k5YzNkYTN3LzA5RnoyWVAvcnZ0dnUxbGVOVmQ1dDVpem90WS9QWWVYT05jblZaa2FqNG5PTlhrK01LeVNnN1RCbUhPc1UwQXlOS01hU01yYkg0eUFQQ2oxeThVeE5xd3ZsRDZEeEdxcktGbUtYWERiVm5LNzZNY3Z4R0pvT1dYTiIsIm1hYyI6ImZiMTNhMmIwNWQ1N2UxY2YwMGViM2QyMzBiMGI0MjM0YTUyYzJhNWM1ODYzYWI3M2M1ODM2OTcxZGY5MTYzMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+