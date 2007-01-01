В Калужской области мужчина вернул государству 1,1 миллиона рублей

В среду, 14 января, прокуратура города Калуги сообщила о конфискации денежных средств в размере 1,1 миллиона рублей у местного жителя.

По данным ведомства, деньги он получил в результате коммерческого подкупа.

— Калужский районный суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы и назначил штраф в размере двух миллионов рублей. Также с осуждённого взыскали денежные средства в доход государства, полученные от подкупа, - уточнили в прокуратуре.

Судебные приставы своевременно не взыскали деньги.

После вмешательства прокуратуры в доход государства конфисковали денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей.