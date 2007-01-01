Обнинск
-15...-14 °С
Калужанин устроился номинальным директором фирм и получил уголовное дело
Криминал

Калужанин устроился номинальным директором фирм и получил уголовное дело

Дмитрий Ивьев
14.01, 09:43
0 535
В Калуге расследуют несколько уголовных дел, связанных с незаконной регистрацией фирм. Под подозрением — 60-летний местный житель, который формально числился директором нескольких компаний, но на самом деле никакого бизнеса не вёл, рассказали 14 января в УМВД.

По данным полиции, к мужчине обратились посторонние люди и предложили ему за деньги оформить на себя фирму. Он согласился и подал в налоговую службу все необходимые документы, хотя заранее знал, что работать в этой компании не будет и никаких дел вести не собирается.

Выяснилось, что это был не единичный случай: позже правоохранители установили ещё три аналогичных эпизода, в которых мужчина тоже выступал бумажным директором и получал за это деньги.

Сейчас следователи выясняют, кто стоит за этими схемами, и ищут других участников. Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
