Экс-мэра Калуги Любимова обвиняют в получении взяток на 272 миллиона рублей

Бывшего мэра Калуги, а позже губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении крупных взяток. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По данным следствия, Любимов получил взятку в размере 252 миллиона рублей за то, чтобы назначить человека на пост вице-губернатора и обеспечить ему покровительство. Ещё две взятки — на 12 и 8 миллионов рублей — были связаны с содействием в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Любимова по делу о взятке в особо крупном размере.

Николай Любимов возглавлял Калугу с 2010 по 2015 год, затем стал председателем Законодательного собрания Калужской области. С 2017 по 2022 год он был губернатором Рязанской области, а в сентябре 2022 года перешёл в Совет Федерации. Однако уже 11 декабря 2024 года он досрочно сложил сенаторские полномочия.