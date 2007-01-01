В Калуге арестовали мужчину, который ударил ножом парня

В Калуге полиция задержала 49-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент произошёл в одной из квартир города и едва не закончился трагедией.

Всё началось с того, что в дежурную часть поступило сообщение из больницы: туда привезли молодого человека с ножевым ранением бедра. По предварительным данным, травмы были получены в результате драки.

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Выяснилось, что он приехал в гости к дочери, которая жила вместе с матерью — его женой — и молодым человеком девушки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал грубо требовать разговора с супругой. Когда на улицу вышел парень, чтобы заступиться за потенциальную тещу, между ними завязалась ссора.

В ходе конфликта 49-летний мужчина достал нож и ударил им парня в ногу, после чего уехал домой. Пострадавшего срочно госпитализировали. По заключению медэкспертов, его состояние расценивается как тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия». Подозреваемому избрали меру пресечения — его поместили под стражу. Калужанину грозит до 10 лет тюрьмы.