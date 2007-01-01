Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге арестовали мужчину, который ударил ножом парня
Криминал

В Калуге арестовали мужчину, который ударил ножом парня

Дмитрий Ивьев
13.01, 12:08
0 519
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге полиция задержала 49-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент произошёл в одной из квартир города и едва не закончился трагедией.

Всё началось с того, что в дежурную часть поступило сообщение из больницы: туда привезли молодого человека с ножевым ранением бедра. По предварительным данным, травмы были получены в результате драки.

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Выяснилось, что он приехал в гости к дочери, которая жила вместе с матерью — его женой — и молодым человеком девушки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал грубо требовать разговора с супругой. Когда на улицу вышел парень, чтобы заступиться за потенциальную тещу, между ними завязалась ссора.

В ходе конфликта 49-летний мужчина достал нож и ударил им парня в ногу, после чего уехал домой. Пострадавшего срочно госпитализировали. По заключению медэкспертов, его состояние расценивается как тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия». Подозреваемому избрали меру пресечения — его поместили под стражу. Калужанину грозит до 10 лет тюрьмы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InllV08wQWM3aXdreGJLc1ZEbklVOWc9PSIsInZhbHVlIjoiU0RPRW4wVHNWRWNBVnhIS3dPbWE2a1VrNWd1NWtsVmtwd3dTeWU5ZFM4aFc2RmtzdzVWSFdkNGhDN0U3YU9iQXE1SWI0dUZxQ2VrUzlkL3FteURVQ0ZCYjk3RTZIUVQrQ0NwNE1EZnBDL1k0K29tZVhkd0xzUlFnc1o0c08wWEtFdnMzVUNmb0YycFAxYXFNNjlwRXZLc3VIS0t6MXl3QjVhdnZGZWpLVzAyN1hseEJ4Q251U0Z5ZGRVRzFuRFc4Nkp4eUJ2RmJsaGprNEV1S3dtb2NzNEQwcEtkUDQ2OWJWcWRmTE0vdkdMZVlTR3FDeGpuNFpZbjVmRWVIek1OQko5byt1TVFVOXR4aURFZlg4YVJIVkE1N3lIOSs3SFBhd3BtbHZRaGJNVVRKMS9hcWFENE1mTnYyK0NRZU9TMytidGx5dWdqemh4MzVjdldGTXhrbmpwNTFydCtoYTFPWXJIK3ViWGZkempyU2JqWVRiVUE2U1ZJekprYjdGSCttZ3NiOGJQaFlvY0Q5NUQ3VWU0dWRucGttOEhqZVlwVndRN0Z6UkhucG1xV0tacDRJUVFBQURJUHdBOGlsaEhuUiIsIm1hYyI6ImJjNjNjYTk0NGFlMGI1Zjk0MWIzN2VkN2MzYmU0YmE0NWQ2ODhlZmExOWNiNDBlOWViYTJmMWU4N2RkOWE0ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZPWUl1Zm82emIrOGhqWGswTUcwRVE9PSIsInZhbHVlIjoiTVJXLzNJVUYwTWg0b0xGU3JKa1Y5WndsN2crK3Ixc20zNVUvck0yd3BLREx0cU1rMXFIaWxEMERCSjRHNFlwMUlQZGJZRGJVZFQ4RnprQnBjYWE1RHFtMkc4UGFEa3VXZnVLZ1IybTZvMUxCZlVOODN6Z2VBSmJRUlVUMXdVQyt2eFlQcENObzlESXFhYlB5UTRxTENzN2Z3MUdRVTFuU0h2eXpRb3BRSVFEQXRBSzMycHJNRmNFNVgwcDFIVThobk1FTXQzSGZQaEFaeDNuN05TSElJSkorMEw0RERuRkdSdXlMcVRLQW0vUUM4QlNJVk8xbU5zTzhRM1BGdTlvRDl0T0JHaW0xK1JwcTVUbzFqOFI1N3VYYnZMWFlNQ1Qvdm1EM2xPYjRZbUNZY3RQQzQxRE9DZ1g3dnZhRTFDdnlrMkcwS2NHS2xWaUtHQnRVelVoTGd2ZURLaVQyVjlUMXNOb0I3aUorNm1lb0oyNEhyalNPTzY3Q05XYXdUQ0lqNmpOaU5xMmNsOVFuUlBpbUhsNk50Z3U3ZExSMU0rQytyZkQrbVErQmVkTDR1S05CZ3dCanZjYnFFQjc5b20wUXcwcjVmU3ZHU3dsaW8rZjZSM29vaksyTmtIOThFSnJ1bEMwRHE4ajBxWVZRSkJRdGZzSXdiWk5xRVJSMzV4UW1oVmZxNFMwcHd4QWxCSWxVRytTenpYK3VmVWJUb2djWDN0dFVkYzlqcXpPejkzTlZzTDJQaHdLd0twaEROd3o0OEdMZXllVys1MkNtZHpncFZTYWpoQmY4aFpkbTU0djJBNmlSYnN1Z2dhMzdCa2JuOXdtSUk3UmtUZTBFbEJ3MyIsIm1hYyI6Ijg1NGM3YmEwOGY2MmY3NTFmMjgxOGZkNGIwMGM1ZmZjNmM2MzExNjRjOWNhY2I1Y2NmNDA4OTBmYmMwM2ZkMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+