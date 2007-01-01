В Калуге 20-летний водитель второй раз попался пьяным за рулём

Полицейские остановили автомобиль «Лада» на улице Вишневского. За рулём оказался 20-летний местный житель, у которого инспекторы сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения — запах спиртного и невнятную речь.

Когда ему предложили пройти проверку на алкоголь прямо на месте, а затем и медосвидетельствование, молодой человек отказался.

Проверка по базам показала, что это уже не первый его проступок: ранее он уже садился за руль пьяным, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишился прав на 19 месяцев. Сейчас он даже не имел права находиться за рулём.

Парня отстранили от управления машиной, доставили в отделение, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Поскольку он нарушил закон повторно, против него возбуждено уголовное дело — теперь ему грозит уже не штраф, а лишение свободы.