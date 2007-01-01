Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге 20-летний водитель второй раз попался пьяным за рулём
Криминал

В Калуге 20-летний водитель второй раз попался пьяным за рулём

Дмитрий Ивьев
13.01, 12:00
0 515
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полицейские остановили автомобиль «Лада» на улице Вишневского. За рулём оказался 20-летний местный житель, у которого инспекторы сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения — запах спиртного и невнятную речь.

Когда ему предложили пройти проверку на алкоголь прямо на месте, а затем и медосвидетельствование, молодой человек отказался.

Проверка по базам показала, что это уже не первый его проступок: ранее он уже садился за руль пьяным, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишился прав на 19 месяцев. Сейчас он даже не имел права находиться за рулём.

Парня отстранили от управления машиной, доставили в отделение, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Поскольку он нарушил закон повторно, против него возбуждено уголовное дело — теперь ему грозит уже не штраф, а лишение свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9TWVVnQTZCQk5RYlcrd2tYdnBlcWc9PSIsInZhbHVlIjoiRlRQT3VFcjNHWEIySk9MU1BDOVlWdkwwT0E5QXZZQkdMSlU0MmZYMEJINzdFMGsyTkxySFdWajVxcmUxQU0xSG9UcGJpekExYWNEWDFERVpFOVJuWGxlZUFsa25vYkZCbHFVc0I0bzNla1RnakF5SlhSZC9tUy9EeVkzUWdOTHVLazg0UFBQYTZwcS9RYnB3Nmx0WTYxV01LNXFVb1AxRmhhQzB5UFhnN1dWTjVVdWR4dUE1d29rSTAzL2ZEZFJxc2lTV2x5Wm1saVVpRVB0aSsrdDUyUDNHQVRIVEtvLzFQRHJ6TkhRUkJLTm8rZm1SdlJNWDdVYTBQUUtQd3YvTlVtSVhyMTdVeXc1K2N3M3dsZlZpN0pKeERLQzgva0tGUjZBbFd3L2QreWN5VE1wejlxdDU1WmpZOGZCTHFicW5tak5oelhmN2hVZHkxclhZYmNEdGdqNGc5QUZBRHNhaytncmRwc3dMZytpbTJ5WWxTOTlZb3RGQ2tTYmVucjE4cTVuWTk1RGNCek9GdUU4SDdIZ1RkWWNwZENXbEJWMktkUHdwenVndzlzYnJTLzR4SkNlUm51ZndMVEQ0L3FndyIsIm1hYyI6IjIyZGMzZmExOGJlNmEzMGM1OGEwNmE3ZGRhNzBhNzhiZWQ2NTI4MjQxY2RhOGQyNTIyYzQ0OGExOGZjZmY1ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQrcWY3MUV4L0hyNGtvaVlvUDBjeFE9PSIsInZhbHVlIjoicTh0L29jNkJaN0RNY095d0p1KzFTVnpZakhRSHVVUUNoVjBpM3V2L3E2NE1CL0xhbDNWd2ZoNDZPa3JCQVV6YXFWZ1FGK2ZYQ29RT3doMXNOVnhRVUJ0OW8zdnRub0ozdVczS1BrbGVVYzJOczJhUWRKNm5CWW5LVGtYOHU3NGt0cGhlV0xWbEF0eVNhdzZ2MHFzWHB6L3dGTFlBR1dQY0EzOERoa2hpM1VtbE9qTUozY3lvNFp5elFZYUk1TXNzUThpSnVrSExMbUprWG95Q0FOdkozWnhzR2NOVGdzOTFqTHVPUC9IUVdqRnZRZXd4QlN2dWNqNUpETkQxN3pHZ1hGTEtNWkpDVlhmbnBSd2JDQVZRR3dNRHJOM3VxbUNkMjNYRkh2b0NuSkZSL01jUmthN2tCdWNJMWx2L3Q2VWxIL2E4a01PanNvN1U2SWdEZjdodHpxcFNyVStUY1YyRVVHTVNORjNFY2lwQzRFV0pnWXVkejBlTTZOL2VWanpYVmN4MDRzUmVPNGVIM0cvZ0h4Q21na3gxQXBETlpJZ3RWNWVZSEVMdVlJeFRjdmRPS0cvckZWRlJzM2FoV0xzM094OEhPOXBZMUJtbE5XdVFrT0JEZUJIdmFMdjVWRUtOYjFKYTFyeTVWNVlqcWoyYVBlNmFKaUVrQjdDaGhRSWRVcXBlMEJEd3drbGhXd3MzRTdXSi9LYTZmL2FqZWczbWRqU0cyV21GcE51QXYzUkhiSlZ1a1B5YUpaNDV5Y2tFOXM1UkhFclNmME43MWNFWk02UkpvNDhjY1pkR0dYSEM3ZzFnL04rMVVxTXFKazVhMnhoNWZCTURIN0YvdFRiRCIsIm1hYyI6ImQyZmQ5OTQ0NTlmODI2NTkxM2I3Mjc3MmRjYjFjMGJiMTUwOTc3ZWU5MDRmMjdhYTJhMWQwMTg4Njg4ODgwMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+