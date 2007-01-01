Обнинск
Криминал

Калужанин украл 15 тысяч рублей со счёта знакомой

Дмитрий Ивьев
13.01, 11:55
В Калуге завершилось расследование по делу о краже денег со счёта. Подозреваемый — 47-летний местный житель — обвиняется в том, что перевёл себе деньги своей знакомой, воспользовавшись её доверием, сообщили 13 января в полиции.

По данным УМВД, женщина попросила мужчину помочь ей установить банковское приложение на его телефон и ввести туда данные от её счёта. Он согласился и всё сделал. Однако, когда на счёт женщины поступило 15 тысяч рублей, он получил уведомление об этом и сразу же перевёл всю сумму на свой счёт, даже не сказав ей, что деньги пришли.

Теперь дело передано в суд, где будет решаться, виновен ли мужчина и какое наказание ему грозит.

