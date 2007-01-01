В Калуге сотрудник СИЗО попался на взятке

Бывшему работнику исправительного учреждения предъявили обвинения в коррупции, сообщили 13 января в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Фигурант, являясь сотрудником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области, в период с марта по август 2025 года получил взятку за пронос запрещенных товаров на территорию следственного изолятора, а также совершил иные действия, запрещенные на территории режимного объекта, - подчеркнули в СК. - Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ и УФСИН региона.

Сейчас еще продолжается расследование.

Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 286 УК РФ (два эпизода), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, по месту его жительства проведен обыск.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.