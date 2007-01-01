Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге сотрудник СИЗО попался на взятке
Криминал

В Калуге сотрудник СИЗО попался на взятке

Дмитрий Ивьев
13.01, 10:23
0 402
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Бывшему работнику исправительного учреждения предъявили обвинения в коррупции, сообщили 13 января в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Фигурант, являясь сотрудником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области, в период с марта по август 2025 года получил взятку за пронос запрещенных товаров на территорию следственного изолятора, а также совершил иные действия, запрещенные на территории режимного объекта, - подчеркнули в СК. - Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ и УФСИН региона.

 Сейчас еще продолжается расследование.

Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 286 УК РФ (два эпизода), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, по месту его жительства проведен обыск.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdJMEY4TDVucVdnNUlIUjRYYXlXWkE9PSIsInZhbHVlIjoiZUsxL2JWR3JpdDRZVmk4aGVpSXBHbS9ESlpQaElOR0NjbTFSMlVPbGlRTGhxRWlzdWg0d2QyQkMyZHE2TGpJc2JEVlBnR0RQQlY4Y055N3NrZk0yNktCdms5bFNlcVNlMitaNTlaRVdCN0w5UC8weTJKQ0RRWnhVcmZDZHp0cFNGc2ZhVktscnRValpVcThEdUZpbFhKeURXKzBvcjc0cHRURXpyUFhpb2x2dVZSQWJFQWprcEhJTW80enVQalBJT2ovdGtmMDVXWVVGM3BrY2FkcWw1aWNHMDlzN2RhdnlhejVyQ0h2MW51YnltUkRjK3M0S21FTUFxODNidkliV0xIcGJwNTZDdVBaY2g3TlpXamk2Ump3UnJERUd5ZFhMdW1JWUErQnBxQUNIakRmSzJzcXd6NXk4RVNBaFdiK2ZYK2RYWWZ0cUJJZG1iRE9nbXRtUXUxMTZmQTZVamhrMitCRVVqM2xTanEzcExEUDRVZWw4K0V0Qzh1amdVempTVFFQeTRGRVhGRWRzbzE0VGZ0K093QWlKZWttOGlxckVnamdHRFc0KzRvY3hhZWZpWXJHVnltd3ZoVjNpbnE1dyIsIm1hYyI6ImM3NzU5YmY2ZGYxMDgwNzFjZjY1ZmFlZjU0ZmE2NzcxOGZiNGE2NzhiZjJlMTM2ZTkwYTQwNDI5YTA0MjgxMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRlbWw4N1hBVys0RW8vc3BVNENIemc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3F0Nno1Y2JBWVBiSWJjbnBDcDhkZVVQcDNBTTdkaS92dVVRNmRUTWlmWHNVY3ZmSnJodTVENHEwUExzUDJSbUgrY1JreDVia1B6YjJDOEJvSkwvOEgyYVQzNFU4ZFhBTUJVd1F3dlZUUm84SUdGWC9GUlJVdzBLVkpFQUtyUG40WUk5RG1jVWlnWmxYbVdjM0ZFZXAzSk04WjNyUlQxdUQ1dmwyQUdaeFlhQlZYYXl3UWwzWExxVW5mdmpsZDlIc1lnODV3UEMyNkl4VldyZ3RielF6TjdmUEJHUE1OaWRLQXJiaCtoYUJETEk5Z0RRQThsWmJacytVdXpUbVVqNUhpdGdnVFVzN1ZranJBMGd4OGNvcHl1Y2lSSVJENkJ5ZnE4UktZTE50ekVmSkxkTmN2ZHNmaGtNZGsvZUxmOFZNak9RQ2t4NXhUYU00WEQvTUtLa3Z6SUQrcXZqUyt0TVRtSEpTajcvY2dSWE5hczh5LzNUYzUrNCtuL1RIY3VxUTRCbXN6NGxhRUJBRlU4RDJHSUdQVDdSMWJ6eWxqVGJ3TDlTNURrMWVvR0NMRDZGTjNiSVgxTjZLU013QUhWdmlRZmxaakN1VTJkTDF3TkdPSkxTcGcvMU9WVGp3QzRmeEVwM3Q1d3BBaXRoV2svQ05EcmtPVDhmb0o4cGo3RlJvMjk1SnFKaGpWeUw2ZllqTFdQaEM5THc2NGxKNy8xSFc2ZkFYZVhkWmZCbDNwdFB2dURjMXVoVGsvZDdUM2FGRlpZcXYyNSt2cnJxV0I2WGNwT3UzQ251eDNXdlVzTDEwVmhXc1o0MUsvcnBpTDJOMkRlZlJBOEFkdWhoWmtGdyIsIm1hYyI6IjRkNWYxMWFlNTVlYjc5NzAzMTRiNWJhOWY3Y2Q2ODYyOTNhZjg5YmM4NTljYjk2NjAwMWUyYzA3ZTM1NjI1ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+