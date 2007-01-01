Афиша Обнинск
Калужанка потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив телефонному брокеру
Криминал

Калужанка потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив телефонному брокеру

Дмитрий Ивьев
12.01, 11:44
Жительница Калуги лишилась сбережений, пытаясь заработать на бирже по совету незнакомца. Всё началось с простого звонка: ей позвонил человек, представившийся аналитиком инвестиционной компании, и предложил начать зарабатывать, открыв специальный счёт, рассказали 12 января в полиции.

Сначала женщина перевела небольшую сумму — просто чтобы попробовать. На экране её телефона вскоре появилась прибыль, и она даже смогла вывести пару раз небольшие суммы. Это убедило её, что всё честно. Тогда она решила вложить серьёзные деньги: оформила кредит под залог своей квартиры и перевела всю сумму на счёт, который ей прислали мошенники.

Позже доступ к счёту внезапно заблокировали. Когда женщина связалась с брокером, ей сказали, что для разблокировки нужно передать крупную сумму курьеру. Она выполнила и это требование — но деньги так и не вернулись, а со счёта их было невозможно вывести.

Поняв, что её обманули, калужанка обратилась в полицию. Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело, проводятся проверки и розыскные мероприятия.

