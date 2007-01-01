Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге мужчина ударил ножом бывшего одноклассника во время застолья

Дмитрий Ивьев
12.01, 10:25
0 251
В Калуге после ссоры на вечеринке один местный житель ударил ножом своего бывшего одноклассника.

Инцидент произошёл в квартире, где компания друзей собралась отметить встречу. По предварительным данным, 34-летний мужчина вместе с другими гостями пил алкоголь, когда между ним и потерпевшим началась словесная перепалка. Калужанин схватил нож и нанёс удар в грудь однокласснику.

Остальные участники застолья сразу вызвали скорую и полицию. Пострадавшего увезли в больницу с ножевым ранением, а подозреваемого задержали на месте и доставили в отделение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Это может грозить до 10 лет тюрьмы. На время расследования мужчину поместили под стражу, рассказали 12 января в полиции.

