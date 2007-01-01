Афиша Обнинск
В Калужской области мужчину убили на новогодних каникулах
Криминал

В Калужской области мужчину убили на новогодних каникулах

Дмитрий Ивьев
12.01, 08:45
В Боровском районе арестован местный 55-летний житель, сообщили 12 января в региональном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло в деревне Бутовка Боровского района.

- Двое знакомых во время совместного употребления алкоголя поссорились, - рассказали в СК. - В ходе конфликта гость нанес хозяину дома ножевые ранения в область груди, что привело к смерти пострадавшего на месте происшествия.

Арестованному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

