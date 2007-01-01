Афиша Обнинск
Криминал

Житель Обнинска отдал мошенникам 260 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Дмитрий Ивьев
11.01, 16:42
Мужчина попался на уловку мошенников, когда решил заработать деньги через интернет. Сначала с ним в соцсетях начала общаться якобы девушка, которая рассказала, как легко можно получать доход, торгуя на бирже. Мужчина поверил и по её совету зарегистрировал личный кабинет и открыл брокерский счёт.

Позже с ним вышел на связь брокер, который подробно объяснил, во что и на какую сумму нужно инвестировать. Первый перевод составил 20 тысяч рублей. Вскоре на экране его телефона отобразилась прибыль, и он даже смог вывести 8 тысяч на свою карту - это окончательно убедило обнинца в том, что всё работает честно.

После этого мошенники стали убеждать мужчину, что акции растут каждый день, и чтобы заработать больше, нужно как можно чаще пополнять счёт и не выводить деньги. Поверив им, обнинец взял несколько банковских кредитов на общую сумму 258 тысяч рублей и перевёл всё на фейковый счёт.

Когда на экране появилась крупная сумма, он решил вывести деньги — но ничего не получилось. Тогда он начал искать информацию в интернете и наткнулся на видео о похожих случаях обмана. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело.

