Калужанин лишился 26 тысяч рублей, пытаясь купить запчасть для машины

Житель Калуги стал жертвой мошенников, когда искал в интернете автозапчасти, рассказали 11 января в полиции.

Он нашёл нужную деталь, связался с продавцом и договорился о покупке. Тот сказал, что товар есть в наличии, и попросил внести предоплату — 30% от общей стоимости. Мужчина перевёл 26 тысяч рублей на указанные реквизиты и получил адрес, куда якобы должна была прийти посылка.

Когда калужанин приехал на место, выяснилось, что там никто ничего ему не отправлял и вообще не знал о его заказе. Попытки дозвониться до продавца оказались безрезультатными — тот перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, мужчина сразу обратился в полицию.

Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция просит горожан быть внимательными при покупках в интернете и не переводить деньги незнакомцам без гарантий.