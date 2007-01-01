Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге женщина убила знакомого молотком и спрятала тело в курятнике
Криминал

В Калуге женщина убила знакомого молотком и спрятала тело в курятнике

10.01, 08:52
0 565
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Всё это произошло под Новый год – 31 декабря.

Тело обнаружили уже в первые дни 2026 года. А утром 10 января региональное управлении Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемой, которая пряталась у знакомых.

Ранее судимую калужанку задержали совместно с сотрудниками полиции.

- Женщина в ходе конфликта нанесла своему знакомому три удара молотком по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело потерпевшего подследственная спрятала в курятнике, - подчеркнули в СК. - На допросе обвиняемая полностью признала вину. По ходатайству следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Калужанке грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJoL0JiS1Qvb1psenUvaGNpWlhGaUE9PSIsInZhbHVlIjoiY3d1Z1V3WDYybWpERDJHbFowcjF6UzZ1aFR4VFBreFJYN21za1VjeUVkQTBmRVdCMzBvdG9CdXBFb1FIa0c4QzVXOW9sUFhzb1dVQUh2VTB5OXM4RWZOazROeVRPZitWa0VhSk0xakwzWnd4RFplUkpudG5ZZDdsclcwMzdPczFDZWczZmowVExpc3pNbGdyNnUvZ3ltUDhscEgwMGJFbmFRR1V1aldMUm9vaW1lc0dYSWxPNGJrNHVuN2FidnZhbWtBK3B4NHdTLzlIZGg0bHZrQ05rK0FTR0dxd2V4UU02SWs4aGU4ZlR0SFp6NFFkajFvOUs0S0syQVVYQ0k2M09VQmQ5OGdJcFdoU2sxQk5hVjczRitsOTg1OHVSUHA0bExJdHVqUEttMHFMTXg5QktaS25Ga2VsNTMxSURtelp5b3dEREhyaEZvRDl5QnM3a0JJUHhWNUFMcjVVcmJLVnd0Sng1aGowM0RjOHMwN0xiNHRVRGZyVlh2K2dZQ1EvWFE1cHhKSGhJblZFQjV5U05pSmFpbWtHNy9KcUVidk9HaVFZV3dtZHMvRDRCQVFyTHBSenBlL0IydGFGVjd3cCIsIm1hYyI6IjE0NTYwMDRmZWMwZTI2ZGE4MGUxYmZiODI1YTUxOTMyMGMxMTg5MjgyNmY1OTU5NTRjZDI4MjYwMzExNGYxYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRsVHlwYU5SWi9HRkEzZHFiMmZxWVE9PSIsInZhbHVlIjoiTGRhQk9hNXYwSzhxTkJIT0FHRGhNYjRqbHZ0M3BSTldnaGVkQS9RTk56c21mSEJhRWh6L09IeU9razNuZUxYSWpqZE9QNWFqNjZkc2NzK0tQV0ZJNWJ4Z2VTd1hoRnNrZGdYVHdVZGtkaU5NN0NlcWtHOU1GUWVwM3BpbEIrejN6Z1JyWnRBVWp6RERPSHRVZkNYQjZlcjJiWFlqTUs1RDhlQzljS3NNT0ppQWFGb01ScnZBMDA4R2JpdlV2VjZ0Q3hzUXdrYU1jK1pNcTA2dFpxV1FWd0w1ZmxvYTNhb1FQRnZyU2VZU0VHRzE3eExlc1VQZ0xuWFVsWFRucWRTbk8xZ3A3eE56ejJIUWg1c01Ndm01T3dmNXh1NWo0UHpzMUVlVy9oNzBVb3RhVGlKT2k4U3c2NmowaXh6eTNUREZialdueDVZK3JMYXIxOFh6bTFYMmcyQ3Fvejh4WFg5ZlB4OWxieGlodC9vTUUxbmZpVnpHV01EdmZqTE1VUXNvMkVySDEvT0lSTldieGhSMHlaN2NLNGp6ZVdSRlc4UEN3TkE3OVFCTUN2d28wZjFtODUzZWsreTJjL0dXd0U4QjBod0VSbDZNWmZoUU1Ublk5SC94UkhDTHlCSFA3T0RiWitUUHdYcDB3VkxNUVRLa05kQ2x6SGFsejhIaE9zalF4RDZtVVBzZEYvWGo0K2JDK29rNUZXQkQrTmc5ZlhsR3ZhUWhCRVFEY0Rhd2J0MkwxVVFmSmRXV1ZHRTNJQ0NsZkF5dDBMcFNsV1dsWW1neFMyQXpRWmhTTWhLeEw5UUQ0RWdqUTZJQU05bUJXMk1GcG5JejZIQ3llbVpkK29NNyIsIm1hYyI6ImFjYzFhYjlkNTdlNzRhMTgxM2NmMTNmODU3NmViYWQ5ZWQ1ZDVjYmVhYzRjYzFmZWRjMDcwNTIxMmFkZDMxYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+