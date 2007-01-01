В Калуге женщина убила знакомого молотком и спрятала тело в курятнике

Всё это произошло под Новый год – 31 декабря.

Тело обнаружили уже в первые дни 2026 года. А утром 10 января региональное управлении Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемой, которая пряталась у знакомых.

Ранее судимую калужанку задержали совместно с сотрудниками полиции.

- Женщина в ходе конфликта нанесла своему знакомому три удара молотком по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело потерпевшего подследственная спрятала в курятнике, - подчеркнули в СК. - На допросе обвиняемая полностью признала вину. По ходатайству следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Калужанке грозит до 15 лет лишения свободы.