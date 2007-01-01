Калужанку будут судить за махинации с материнским капиталом
Как сообщила в четверг, 8 января прокуратура города Калуги, уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра направлено в суд
По данным следствия, женщина получила сертификат на материнский капитал и реализовала мошенническую схему для незаконного использования полученных средств.
Она взяла целевой кредит и заключила фиктивный договор купли-продажи квартиры в одном из районов Калужской области.
Кредитные деньги были погашены за счет средств материнского капитала и потрачены женщиной на свои личные нужды.
Материальный ущерб государству составил более 420 тысяч рублей, а обвиняемой в мошенничестве калужанке грозит до шести лет лишения свободы.
