Главная Новости Криминал Калужанку будут судить за махинации с материнским капиталом
Криминал

Калужанку будут судить за махинации с материнским капиталом

Как сообщила в четверг, 8 января прокуратура города Калуги, уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра направлено в суд
Михаил Тырин
08.01, 11:01
0 351
По данным следствия, женщина получила сертификат на материнский капитал и реализовала мошенническую схему для незаконного использования полученных средств.

Она взяла целевой кредит и заключила фиктивный договор купли-продажи квартиры в одном из районов Калужской области.

Кредитные деньги были погашены за счет средств материнского капитала и потрачены женщиной на свои личные нужды.

Материальный ущерб государству составил более 420 тысяч рублей, а обвиняемой в мошенничестве калужанке грозит до шести лет лишения свободы.

