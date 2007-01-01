В Жукове женщину будут судить за смерть сожителя после пьяной ссоры

Как сообщил в четверг, 8 января калужский следком, следствие по делу завершено

По данным следствия, вечером 11 октября 2025 года 29-летняя женщина и мужчина вместе выпивали в её квартире.

Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в бедро. От этой раны он умер.

Женщина в присутствии следователей показала, как всё произошло, и как был нанесён удар.

Сейчас собранные материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора.