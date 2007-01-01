Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Жукове женщину будут судить за смерть сожителя после пьяной ссоры
Криминал

В Жукове женщину будут судить за смерть сожителя после пьяной ссоры

Как сообщил в четверг, 8 января калужский следком, следствие по делу завершено
Михаил Тырин
08.01, 09:20
0 78
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По данным следствия, вечером 11 октября 2025 года 29-летняя женщина и мужчина вместе выпивали в её квартире.

Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в бедро. От этой раны он умер.

Женщина в присутствии следователей показала, как всё произошло, и как был нанесён удар.

Сейчас собранные материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlSL2l3bmdZelE2NDd1enRFLzUvN2c9PSIsInZhbHVlIjoiSTRXd1FIZEJBa1I2V0RncndTNnRnQmhCNnMwRU9aOWUvNGRuVWhOV0c1ZSszN0hNYjN1T2pFdUFCWm13b01jc1NtMzZhYzBKKzI2ejlSU2s3Y1RvSlZlbGZQaXQ4alozMWlqTnFRT2pJUEFlbzlyL0RraExXaThmQVByYWJoeHpGUUxiL1lsUDlCOWYxTWtaNGJ0S0ZWbGdZc3Q3NnhQS3JMdU5KZDVuLzVyaGRVT0dYZVlnTll3ZVBlMEpadm9aZWthUmZlQS82QjIxV2RCMkw2bkFHSVdYbVhQbDJ2WWhpTnJBMU5IVUF5YmxHdEVuL3VicU56YlVrL1p5TFh4Ty9uT0hDeDFWQlg1VlYwakZDbnFWUFZkQkwvRVpHMnhaa3VkT0FiekdZT2xIQ0swenVNRCtrVjJpMHovZTJ3d0xwazMvMFdOK01QYjFrOHZaMFdzdkpEYVl6cmQ4WFdVOHZyVm5MR2NWRkFGOEFURVZ1MmtPYUNmNW5TZzhLOWl3dUJjd1JLekh0clFKc0g5MWpMSEUydXdRU1hHdnhuVCs3Y3IvUkZSUm5xcTFqUFMzSHg0RVZHK2tGZ3ZZdVBNaSIsIm1hYyI6ImNjNTA4NjkxYzQzZjdhYmViNzhjOWRmNGZhNTA4OTE2MzYzYTAyNzE3NDcyOTNjNDhmNDJkYTI1MDgwMjA3ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inl2RFUycTlPUDFLb0k5UWRSd3BqWlE9PSIsInZhbHVlIjoiMUpKY3RhMnBFcWxENmxDYmRZVXczUWRuK2FScys0L2RNdjVtSXQrZnZzNE85aHl4OW1lWm5pNTZ1WkhZYUlIVVVDT3h4M2RSTmZLcFBzZzc0WTlTZ00vMDRyTVJqM1drY2xvdjJLR2NHcUZzUUtMY2ZONW8rK2xaWkhVN3Q1UlNxWUVwbEhzbW82RndjTklWVmowRzdUVWh6cStvaEFHN2pIZDVzc0Y4Q043b1k0K3Rhdm4zV2ozbmxRSnRuWkZCdnR4Y0dRUGU4R3R0TXpRcmtOUmlmQUNYUFZEUUZhY2IyTkQyOG1NRU90Snh6WVk5aks5REgveUhEOEZoQnVXbXMyZ1R3aWUwRDdBRzk5OGdFYWtaTmhhc2FzaEZ4RjBEWUs2a2JwV3NzSGhJK3BUeE4yMkJIL2tSYmg0TkhnS1Nma3RlRWJTaVNwRnlTbnExWHNDK0YxeDFUWGUxZmNYdTFkeTUxbHROTXV5ZU9KaVJteXRUQUJIcjRSNG9BN0Z5ZnZ5YWxMSEdGamk0dFNJQTBqd3E1WDRjeGNsVjNQajdMZUwrVE1jTmVYQVlUZml1NUtOQXJxUDU5OW9qM0VrUHZsQTVpaFhXaENoNWtRNzdjd1VQaFZaUDBjUTYyT3A1NU9xK3ZEdnVlakdHOFA5STIyTGZpaytPK0JtM0gzK3VaMjhKdDM0OG5mQ2NsbGg4R29aUVFYWlJ6Wi9pb1Y5bUtMWEkzYUlJZ2ljenYyUFl1dTZ4WDQ1NHk3TmJvZEFIM29lODdNVlV5aHd5aFJkV3NFSnRpV1BMYUoyMlpQYTFKQk85YlFPMWxTZFFtVjBZR1FRMFVVcTJ3Q05pMHBDWiIsIm1hYyI6IjA1NmNiZDA0YWM1OTcwMjE2NzcwZDFhZWM2NDlhMTVhNTk1Nzk2ZGFkMjI1ZDI3NjM4OTBmMzJmMmMxNDIzYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+