Криминал В Калуге судят курьера, обманом забравшего у пенсионерки 230 тысяч рублей
Новость дня Криминал

В Калуге судят курьера, обманом забравшего у пенсионерки 230 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело о мошенничестве против пожилой калужанки.
Владимир Андреев
06.01, 11:15
0 365
- Фигурант — 19-летний житель Чебоксар, который лично встретился с женщиной и забрал у неё крупную сумму денег, уточнили во вторник, 6 января в прокуратуре Калужской области.

Как установило следствие, летом 2025 года пенсионерке позвонили мошенники. Они представились сотрудниками телекоммуникационной компании и правоохранительных органов, убедив её, что для «декларирования средств» необходимо передать наличные курьеру. Женщина поверила и согласилась на встречу.

Исполнителем стал 19-летний парень, который, согласно своей роли в преступной группе, выступил в роли того самого курьера. Он получил от доверчивой женщины 230 000 рублей.

Прокуратура утвердила обвинение по тяжкой статье о мошенничестве, совершенном организованной группой. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

