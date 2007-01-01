Жителя Калужской области задержали за призывы к терактам

Уголовное дело завели на мужчину из Сухиничей.

- Установлено, что, являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети «Вконтакте» опубликовал сообщения с призывами к осуществлению террористических действий в отношении представителей органов государственной власти, - заявили 1 января в Управлении ФСБ по Калужской области.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ведется расследование уголовного дела.