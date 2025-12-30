Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Юриста арестовали за попытку обмануть мать 10 детей
Новость дня Криминал

Юриста арестовали за попытку обмануть мать 10 детей

Евгения Родионова
30.12.2025, 17:30
0 1740
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 30 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ещё одной сотрудницы юридической компании.

По данным ведомства, женщина обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

— С июля 2023 года по март 2024 года сотрудницы юридической компании убедили 37-летнюю мать десяти детей в невозможности самостоятельного оформления и получения выплат и пособий в связи с гибелью участника СВО. Они заключили с ней договор по юридическому сопровождению на заведомо невыгодных для потерпевшей условиях. Когда женщина получила выплаты и пособия, они попытались совершить хищение принадлежащих ей денежных средств в размере 650 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мы уже писали о другой женщине, которая тоже пыталась украсть деньги.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
9 оценили
33%
11%
11%
11%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp5R256TkJURUdkaU1pY0NwT0xyakE9PSIsInZhbHVlIjoidHdVd1ZaUVdUamxOYTZiWGJ4aTB6NUtIeWZQU0tvRE55TEY3S0Q2cW13cE93WHlEN0prR1ppMUcvSmxWUThrR1A1cm0xQzBUZ3hsWmk0U09mSGpNYW9Ld20zTzZxVENMbjl6T1I3cGpwRVJ6bTFtSFhaTHZNZHBtK3JLT0Jra3AxMjJBRUJpaytNNnJqbEhURjA4dE9QTGNiakc5VVd6MFFFUEd6bVNDV0pvTEhGYjJNWnhGVnJPL3ZTT2x4Wk9DNXlxRXNGc3RIb2JXREYyUUoxV0FHVkxYcFgvaEVQd0RUVVgxSW50ZVZWZUdSWTNTNkVBMU4zckl5UHFUZUFXUEpCUXc5dWpaM2pQM3FqQXhsYS9rM2tOOURCWGtmRitPcU9vSzN1RjRNYlBVRXhtcUNxQmNFcVVnWm9vWE4yQXp6aHZhZWdqL0IyNnFEa2VENk0rSWNtTStXM2N6YllhenRucHJCQzAyWDNxM1RNSHV2Y05va3BiWFZRVXlUN2l5UFRzT0czTFVud1NLbFh5MEQya3E0QUhkcVYvNEFpR0ZjbzVFUmNsWVl2cTdhTkltektjVnFDTjJmamJBZFBNMCIsIm1hYyI6IjU1NmQ3MWU2MTg4ODg2ZjI4ZmZhYWZmYzVmZGJkYWQ2Y2RhOGJkOGZkYjRmNTQ0M2U3MjdhMGJhYTk1MTIzNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJkR2NpRGN6Wmh6RU16WlZoQnFvQWc9PSIsInZhbHVlIjoiV09BZ2Jrd1Bnblg4T1ZHNHQ1YjZZQ1QzdGtER3JZU0hBNUxtYkdCRFlzQnZTb3pWWDBKMmZvZ0tUbWx4VGVYSzdPQm0wQlA1OUZoWlNZOUJId2drNDdsS1NYTWFmSmpxR2U5UTg3OVM4WTRUVnRJbWxkaVhiRlZncjlwSllybks3RUdiaVpqWnpYazBscVFoYVFQNVYvbjRuNk1RYXgvb2JsUkxLSEJHeENGZ0w5emxtTUpTdkZMcUEyWCtoYUZ6UHA2eFNpN0ZIREVFcjVoMXN5WE80cDNtVUliUzZlTmttNzFtblRVdkg3VWsvNmJTMDEyNTVzb0U1MHlmV0lqOTN1NWFHc2dnTWEyYmUxSlZ5UG5WT1BRTm8vUWJQby9iRndrcWJIOTErZ21oNDVZdFVhZ2xTTUpDS1c0endiNi8vWlpmY0cvYTZnN2hQT25lQW53QVphYjJpT1F6U3ZkNnYvdnB6QVVyN1kzbjR1NVlXdmlHY1M5RXpxcmdzMnlWUExxb2xHT3lxRUUvRDRHU1ByaEtGbXdNQU1UNThGNlF2ZTQwU05QeHptWUZ5NXdEbjlXalBRWkgzSUJPL25kTHFSdjNPWklmaFdtQzZqalFnblIxdEJrdFhELzU4TnIrNGtCd080a1M1bElLRTRoSEorQXA5Y3JqNG5QZ2pGY3hMMEVaVUI4K1kyZzNlWEs0R0V6L3U1RjFjM1dWdWlaUkkrM2tNQjZTWjVPblRtMElXY0oyaHJsL0tGdHB6akRmcFJWdDNROS8xaWVRSWRSUDhGTko4V2paZ2EvM0pGenRCRDczS1RpYjdnNjJWdEUvQzZMVXlYakpZQ3lTUXVTYyIsIm1hYyI6ImM1ODAyYmYzN2JhNGI0ODBiNWQ1NjBjZjdkZWUxZDRkYjFlYWUzYjQ5MjFlZDFhOWM2ZDM0NjZjMDdlYmQ1M2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+