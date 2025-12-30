Юриста арестовали за попытку обмануть мать 10 детей
Во вторник, 30 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ещё одной сотрудницы юридической компании.
По данным ведомства, женщина обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
— С июля 2023 года по март 2024 года сотрудницы юридической компании убедили 37-летнюю мать десяти детей в невозможности самостоятельного оформления и получения выплат и пособий в связи с гибелью участника СВО. Они заключили с ней договор по юридическому сопровождению на заведомо невыгодных для потерпевшей условиях. Когда женщина получила выплаты и пособия, они попытались совершить хищение принадлежащих ей денежных средств в размере 650 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее мы уже писали о другой женщине, которая тоже пыталась украсть деньги.