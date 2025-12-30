Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калуге экс-следователь подделала улики по делу об убийстве
Криминал

В Калуге экс-следователь подделала улики по делу об убийстве

Евгения Родионова
30.12.2025, 15:55
0 1748
Во вторник, 30 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора в отношении бывшего старшего следователя регионального Следственного комитета.

По словам пресс-службы, её признали виновной в подделке доказательств по уголовному делу.

— Женщина вела расследование убийства. Чтобы скрыть срыв сроков и неполноту работы, следователь пошла на преступление. Вместо того чтобы найти и опросить двух ключевых свидетелей, она сама от их имени составила фальшивые протоколы допросов. В документы она внесла ложные показания, после чего подписала их и приобщила к материалам дела, выдав за настоящие улики, - рассказали в пресс-службе.

Свою вину экс-следователь не признала. Суд назначил ей наказание виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запрещено занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов в течение трёх лет.

Суд отсрочил реальное отбывание наказания из-за беременности осуждённой. Она отправится за решётку только после того, как её ребёнку исполнится 14 лет.

