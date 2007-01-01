Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

В Мещовке мужчина забил до смерти знакомую

Евгения Родионова
30.12, 13:51
О возбуждении уголовного дела во вторник, 30 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, житель города Мещовска Калужской области обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.  

— В декабре мужчина находился в состоянии опьянения в одной из квартир в Мещовска со своей знакомой. Между ними возник конфликт. Мужчина забил её до смерти, - пояснили в управлении Калужского Следственного комитета.

Мужчину заключили под стражу.

