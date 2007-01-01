Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанина будут судить за убийство и изнасилование сожительницы
Новость дня Криминал

Калужанина будут судить за убийство и изнасилование сожительницы

Евгения Родионова
30.12, 12:20
0 771
Фото: Курский Следком
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 29 декабря, Курский Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении 36-летнего жителя Калуги.

По версии следствия, ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких: убийстве, изнасиловании, а также покушении на убийство, краже и угоне транспортного средства.

— 14 мая мужчина находился в городе Железногорск Курской области и в состоянии алкогольного опьянения нанёс множественные телесные повреждения своей 38-летней сожительнице, а также высказывал намерения убить её. В квартиру вошёл сосед, мужчина испугался и убежал. В ночь с 15 на 16 мая он проник в местное ателье на улице Ленина, где находилась его сожительница и нанёс молотком смертельные удары по голове женщины и изнасиловал её. Также он забрал имущество жертвы: банковскую карту и автомобиль, затем сбежал. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, Пытаясь скрыться он допустил столкновение с автомобилем, двигавшимся в противоположном направлении.

Также сотрудники УМВД России по Курской области было установили, что обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребёнка.

На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мужчина отбывал наказание за убийство близкого родственника.

Новости по тегу
происшествия криминал
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
67%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpjV3k0YW1XSlJDTndwcXU2VFZabVE9PSIsInZhbHVlIjoid250VzJGcGw5Q0UyN1ZoaDlzRStSNW1JRElDMzlUbG5iVnZnQnFNaWpDbmhlVEZyZTRianpDVkJlTG5pWVFma1BRN3l2eWhKRTZDWklMU0RHbWRJVnJKSEdrbmVOT3ozUnU4bFlvZTcrdDlkbG5DdHVncENRRzRCMDZXN0JqeTVaZGhOUzRsRzE3bUF3dHcwUXRkMFIrVVhrMmhxUVdubjlqdFhWVEp1ekZKcEhwT1dQNGsvUVFTMjNaYzlVVVZqSjExb1ZWbW44RWd0Q28vOU8ycVNHYU9rSEREZFRTT1dBZklmQlZLSTdOWGxhWDVZcmp1bU9XckorcEZvUE9ZaTJEWWlMUW9hQkJqOGZvcDNxYitMeGI0NGM1WnBxc211d3ZVV0Fxcjl6NXk5M0JNd3JoQ3R5aXVQTk03M1BBZ1pxY0VTNGRPTjIya2tOUGJ5U2QrdUJ0cEk3NEhJMm5XNlpkMmMzejVoUEM3Sm1XYS9KVE1obE9FTnUxUTY3amh5d1NoNXJac0EvS1BCMGNTMkxWQWcwUE4wNmJyMnFsQUNTSjRXT3JDMC9peUJZeXUrQlpaNElZbXEwNTN6TDZlZiIsIm1hYyI6ImFhY2JlYTIxMzM0MzI2NmVkNzcwYzhmNzc5ZWI2YjMzMmZjYzYxOGI0OGRmNmMzODdlMjRiZDFlZDU2NjFmNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFOQ3VoODJyeDR2WjJud2FYS3Q1QVE9PSIsInZhbHVlIjoieFIvd2h4ZzgrTkV0Wjg3Tnl3bzdZb1huWkJwRVd2Qm1Zb0RaRW5WOHEwTFpqNFlrQlV0ZHpjMi9CQWE3OHROS3l5QTR4cmF6VGozWlVLRFlSbXhCcjVSNnJFalRoZzVmbktMWUxKVTAzaGtnNVlCOXpwaHBQdXhLZmdkcmR0ZUZqN2hlc240d0V1NDA5Qmh2UDZIWUJzZGJoVW1SYUJsemljNWNYczlxZmJYWENNZHdJM042ZHE1YldLUXdsc2t6ZWpvZWtoeXRTN2ZnS1JXdFA3UDVxMVFEbHVGS25ZdWhuQmFzM2hQVVhLS20wZStUY3d1Y1M3M2hQbEgxeHI2NTc3SmxyK1Z4aHVzaUlzR2xiYTVrTmJad3RkcHNQYXl6QXMxVURVMEc1WlM5T3dKRWtHTGZZbWtQVEJBL3J5L0VFZGpIUWVnT0JvLy9GT0pZUmpFaWNyOEZMclJ0eVRYZDg2Yk1LN1F0K2N2SHdkdjNoOUwrOXQzK2Z3R3BNRTkybVovNXlVTk1oV3FrMXlZUDRIK2x3Y2dPRHM5SFIzR3AzQXJzS2gyMDJvMlVMWE40UmhEZkcrOCtyUk9kckRlWHFWYVd2SnRIMDFQZ1B6aVFsQXcxOUNwdWhQS2Y5ampEZElCN3UrQkJaZ0d1MGRmTGcwWUJ2RkVKdUNvVTNWTE5aVkNMM2cvNGhpdEFEYkJYUkVZeEI1ekJvNHROejFTQmI1UHNjZlQ4QjJDdVlNSXhERmZLU0psSkwxM3hDU3hqMkVVQXY0VFZwbXdsSTliNmgwRUxEam00UVlMZGw2dUhrckR1SG5YUGFNaGIrS0lkZHVzYkJYM2lEYXljWWphOSIsIm1hYyI6ImNjMmU4NzMyN2RmNjljMzU3YjNiODE1MjE3OTY2NTVlM2VhNzQwZDY0ZTBmNDQzOWE4YzFlZTk2NWZlN2Q2OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+