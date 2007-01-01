Калужанина будут судить за убийство и изнасилование сожительницы

Фото: Курский Следком

В понедельник, 29 декабря, Курский Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении 36-летнего жителя Калуги.

По версии следствия, ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких: убийстве, изнасиловании, а также покушении на убийство, краже и угоне транспортного средства.

— 14 мая мужчина находился в городе Железногорск Курской области и в состоянии алкогольного опьянения нанёс множественные телесные повреждения своей 38-летней сожительнице, а также высказывал намерения убить её. В квартиру вошёл сосед, мужчина испугался и убежал. В ночь с 15 на 16 мая он проник в местное ателье на улице Ленина, где находилась его сожительница и нанёс молотком смертельные удары по голове женщины и изнасиловал её. Также он забрал имущество жертвы: банковскую карту и автомобиль, затем сбежал. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, Пытаясь скрыться он допустил столкновение с автомобилем, двигавшимся в противоположном направлении.

Также сотрудники УМВД России по Курской области было установили, что обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребёнка.

На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мужчина отбывал наказание за убийство близкого родственника.