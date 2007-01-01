Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге опубликовали видео задержания высокопоставленного полицейского

Дмитрий Ивьев
29.12, 15:56
1 794
Как мы уже рассказывали, 29 декабря прокуратура Калужской области сообщила о задержании бывшего начальника городской полиции Калуги Вадима Мартынова.

Полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере – три миллиона рублей.

Кадры оперативной съёмки опубликовало Управление ФСБ по Калужской области.

Мартынову грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас ведётся расследование.

