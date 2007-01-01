В Калуге опубликовали видео задержания высокопоставленного полицейского
Как мы уже рассказывали, 29 декабря прокуратура Калужской области сообщила о задержании бывшего начальника городской полиции Калуги Вадима Мартынова.
Полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере – три миллиона рублей.
Кадры оперативной съёмки опубликовало Управление ФСБ по Калужской области.
Мартынову грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас ведётся расследование.
