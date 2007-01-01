Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калуге бывшего начальника городской полиции задержали за крупную взятку
Новость дня Криминал

В Калуге бывшего начальника городской полиции задержали за крупную взятку

Дмитрий Ивьев
29.12, 13:05
О возбуждении уголовного дела в понедельник, 29 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По данным следствия, в 2021 году фигурант, занимая должность начальника калужской городской полиции, получил взятку в размере 3 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя за прекращение проверочных мероприятий по факту нарушений налогового законодательства, - пояснили в СК.

Мужчине предъявили обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий».

В прокуратуре Калужской области уточнили, что речь идёт о Вадиме Мартынове, который был начальником городской полиции четыре года назад.

- При подтверждении вины данного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - прокомментировали также в УМВД по Калужской области.

