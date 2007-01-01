Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин избил гостя во время застолья
Криминал

Калужанин избил гостя во время застолья

Дмитрий Ивьев
29.12, 10:26
0 311
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Малоярославецком районе Калужской области следователи расследуют нападение, в результате которого один мужчина получил серьёзные травмы. Подозреваемый - 45-летний хозяин квартиры, который избил знакомого прямо у себя дома.

Всё началось с того, что в полицию позвонили из больницы: туда привезли мужчину с травмами головы и тела, похожими на следы побоев. Стражи порядка поговорили с пострадавшим и выяснили, что накануне он был в гостях у знакомого, и вместе они пили алкоголь.

Во время застолья между ними вспыхнул спор, который быстро перерос в драку. Хозяин квартиры сбил гостя с ног и начал бить его кулаками по голове и телу. Шум и крики услышали соседи - они сразу вызвали скорую и полицию.

Пострадавшего госпитализировали. По заключению медэкспертов, у него диагностированы травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Теперь на хозяина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJvTGR6ZWphSWJud0hqMy9maFl0Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiU0NuUTc1RnZ1OC9Ic3hueG1hc2V6UlVSQzZFZHRmUzdHQmJZUTkySm5wY2ZlcVJLTVdmT1A4cXZIMUJseGxlRTh0bzhxSlR4ckJTTjBRUTBzUitnSU9QblZFR2QvSXI1c3lSRityWnFBT2hhclFybDJRZ3lpR2lpczZKSTJKcDE1TGZFMVlzOTl6ZlBlMWFCaUhhN2s0ZmoxSmhJVit6UVpveTNnKzN0QnNCMHVqZThURVN3bkx6dE50a2srQ0tjb2N0S3podVBlMW9YVTFNZ0tvWUdabXYvTjZpcllCdTZwZXVSOWhDUTRJL1ZTbWFRdGYvOVpuTk5zNzJWRFhONlF1dkhaMVhZdXE4eDhEUUZvaXlqMkg1dndBNFlJVWtzbGVsR1B0Umc0Q1NJSWxXcXkwaU51ZTZVN1IzMXcvVEw5MG5QOFRPZzlsQ2lRU1hFNGtyK3dTSG5GdGdaNDRxMzIxWmdmYXdGeUg5RHZhRUJiTUR1cVlnSXpKcitkekdOdzNNdFIvMi9aWmZhMGRXZWlnUGFZb3pIaVpKTmtlcnhvcDl5dzNVVXFGb0Jla05PT3dpWDlSd3d5amhaNTYwYSIsIm1hYyI6IjRlYjYwYzY4MWRiMTY4NWU1Y2I5YjE1NWE1ZTRiYjEzNDZlMmZkYjQzMTgyN2U4YjY2YjA0ZTEyOWVhZWMyOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZ0YTJOazRIa0Q0UUp3dW85T2VPTXc9PSIsInZhbHVlIjoieklDdFRyK0lxOXIvcnZyOTBySUlSR0d2L2pOZTMxQUxZYWtLTjgwWWJPR0M3U1FEUE5vSG5xRllWQ0g5TTFtdEgzTUVGUG9qNEdOYVRHdGdDeHordFlJdStHcm9lQ0R5dEhRWTZSZkVEOG5LUEVieEJybVk5K05SL3lBaTArejd1R2R6T0NuWmpSbjBxOGplTjVnb1pEU1JlVlFQaFo3cVI1UWVBWGhoTFdHVlRGdVRJdG81WlJRVVJHOEx5Unp3WElwelE5RFpQcG9iaThmVmt3eklHR1pVMi9FNnU2Q2xzZUtFTEE1N3Z1SVhISlYzMmRwSVhzWCt4dWdyRFhHZmVFVitsZjYyNXJreDVwcWx1clF3ZDhyd1dDSEtWYUlTZXFkQ0hhc0pJZ0tXVEpST1J6QmUvZWdRTGhrL0djTWhrREZOUkFrZGZDMWVNaXlYaVYzMndLWDZGcEpGM2t4VU9MQmtCejVqQThpYWhwMXpRMEswSzM5M0lDNmE1aXF6R0sxYkpMeGk4TFc5TWJYeitYam15RkVCQ3RhbmQ3MWxDaEZnL2xOOUZUelQyTjRaT2tXelNqOHo2RlRVN3RZOTh6dlB5cU5lOVdxdGRRbXNlckc5VWZha2ZrWVhlbnhBWHdIR2pSV3ZDcmFEQk9IT1VReGVYekJ4RHo5UTdxU3U1Ukxlemh3dnhVZ1lHR3F3WTJCOUREemczcmt4Rm1haVhscTFPaEFWUEU1cGdzbjRiUlM5OVNYbm1KWU55OXY5QWk3YkV6SXp0NnNuOCtsVkUrSkJKUjkxWGxjYnJoR1FJWE9ic0k0aGNJU1ZzTVZDSCtUekZvNG9vOG9hTVZYZiIsIm1hYyI6ImUzZDkwYzYwZjJmYjk1ZDdiMWMwZjAwZGQ1MmFhMzFmYmY2OThlNjVhNjE5ZjJmYWQzMDZmNjhmOTkyZjQ4YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+