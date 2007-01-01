Калужанин избил гостя во время застолья

В Малоярославецком районе Калужской области следователи расследуют нападение, в результате которого один мужчина получил серьёзные травмы. Подозреваемый - 45-летний хозяин квартиры, который избил знакомого прямо у себя дома.

Всё началось с того, что в полицию позвонили из больницы: туда привезли мужчину с травмами головы и тела, похожими на следы побоев. Стражи порядка поговорили с пострадавшим и выяснили, что накануне он был в гостях у знакомого, и вместе они пили алкоголь.

Во время застолья между ними вспыхнул спор, который быстро перерос в драку. Хозяин квартиры сбил гостя с ног и начал бить его кулаками по голове и телу. Шум и крики услышали соседи - они сразу вызвали скорую и полицию.

Пострадавшего госпитализировали. По заключению медэкспертов, у него диагностированы травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Теперь на хозяина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.