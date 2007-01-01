Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области будут судить мужчину за удар знакомого ножом
Криминал

В Калужской области будут судить мужчину за удар знакомого ножом

Евгения Родионова
29.12, 11:32
0 342
В понедельник, 29 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

— В ночь на 9 мая мужчина находился в арендуемой квартире по улице Знаменской в Калуге и распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Между ним и 24-летним молодым человеком возник конфликт. Мужчина взял нож и нанёс ему один удар в брюшную область, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Ему грозит срок до десяти лет лишения свободы.

