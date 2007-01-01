В Калуге поймали мужчину, который несколько раз воровал еду и алкоголь из магазина

Полиция задержала местного жителя, которого подозревают в серии краж из продуктового магазина. Об этом сообщили 29 декабря в областном УМВД.

Представители торговой сети обратились в полицию: они заметили, что один и тот же человек регулярно уходит из магазина с товаром, не расплачиваясь. На камерах видеонаблюдения его поведение выглядело подозрительно - он брал еду и алкоголь, складывал всё в сумку и спокойно проходил мимо кассы.

Полицейские просмотрели записи с камер и установили личность подозреваемого - им оказался 37-летний калужанин, ранее уже судимый.

Выяснилось, что мужчина заходил в магазин несколько дней подряд, каждый раз унося с собой продукты. В один из таких визитов его заметил охранник: попросил вернуть товар, но подозреваемый просто выбежал из магазина и скрылся.

Пока правоохранители связывают его с тремя эпизодами краж. По этим случаям возбуждены уголовные дела - по статьям «Кража» и «Грабеж». Расследование продолжается, и сейчас полиция проверяет, не причастен ли этот человек к другим подобным преступлениям в городе.