Калужанку осудят за кражу денег с карты знакомой

В понедельник, 29 декабря, прокуратура Дзержинского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела.

По данным ведомства, она обвиняется за кражу чужого имущества с банковского счёта.

— В августе девушка находилась в квартире своей знакомой и увидела на столе её банковскую карту. Когда знакомая вышла из комнаты, девушка используя мобильное приложение одного из маркетплейсов, установленное в телефоне и привязала данные банковской карты своей знакомой к личному кабинету онлайн-магазина. На протяжении нескольких дней она оплачивала с её банковского счёта свои покупки на сумму 30 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

За преступление она может получить до шести лет лишения свободы.