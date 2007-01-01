Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанку осудят за кражу денег с карты знакомой
Криминал

Калужанку осудят за кражу денег с карты знакомой

Евгения Родионова
29.12, 09:14
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 29 декабря, прокуратура Дзержинского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела.

По данным ведомства, она обвиняется за кражу чужого имущества с банковского счёта.

— В августе девушка находилась в квартире своей знакомой и увидела на столе её банковскую карту. Когда знакомая вышла из комнаты, девушка используя мобильное приложение одного из маркетплейсов, установленное в телефоне и привязала данные банковской карты своей знакомой к личному кабинету онлайн-магазина. На протяжении нескольких дней она оплачивала с её банковского счёта свои покупки на сумму 30 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

За преступление она может получить до шести лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVRU3oxdUJETDlrMlJPU2ljTEJqTXc9PSIsInZhbHVlIjoiamx3Q3pHeWJjTGV4MFp5SWcwVDFiRGMxTWxwSDVzOGxyVXNCdG1FOHJPRkRMeE9lUHd3b1AzaHJKMWxOOWpJL2w3eDZtZVhkam1mVDlrU2ZuUFhWUVFMUGpLQ2YwdGVwQmVwcGJYakR0ZWVlZW5CTFVIOC9HY1d2NXczclZ4QmpDN1hpcFZkUC9jSWNURDMrN0RwczZ4aGp1VTRzNWVuaUFaU3Zwc3RHdkthMzZtMEpOZWNIUjY5N3BDY0dwejZMUmZ4QVBXTXhabTVwc2N0Q1hreXJhUDBUOHVMTktNUzNaaDRnZ2VYOE0zS0FEdGJsc1FVYWNodVVmK2Q0WDhlaWRUdVdzdDN3YkhuWkxMZWRXMCtNRWprazNWaUlNU004VWdEMGJpbVpHUTNiL3laaWNpZE5sN01iQyt0U2tQTFVKdGxLdHpuWnJyS2dOQ1VCdEJYcGw3MTIveDBhNG1qZmJyRWhpdDVmNW01dUloaFNqN2RyUExTZFcwcW9nb2kwWUVtaWVTdVVXVmVxTU8yZTdDMW1rM0oxbkNuYkMwOWF6NElOTVNCWVhJOGZBVWpRaDBUaHNTZDVqV3NndGljdCIsIm1hYyI6ImFlOWRjNGIyMTNkYmI1NzA5MGEyYTQxYmI3MDU0YjU3NjU5OGRlMDNiODgzMmJmMDlmNDlhMTdlN2QwY2RlZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imt2Y2RpZ2YzMW8wMnJhVVBpZ3BIMVE9PSIsInZhbHVlIjoiNlFET09PRTU0RFFpMEVDaWpleEtueldRRzJQeHpER1piZlYvekNoaWd6eUo5ZXNISHlQT1Q0WjdrNTMzVk9pbWxuK1NxWURhcHlWTUFmYnJLd29aeXZ0ZzFNSVRpaGk0WlVmMnVqRytxZzF1dXM2K0kycC9EeDFFemtxN291RmtoUmF3MnZZQlhjNmFBUUE4TFFzRlFSVmtjcWxVQWw4TUxqT2RJc3lkS3N6QU9hV2MyRDJ6em5WMWdEWXlxMEpxVlRVYUl4RG51dkwrSyswbWdkdmpEYyt1cm9UWHpMalp3bEdIeXptU2oyTm5KWVJqQ2JnT3ZEQmxFZDNkYlJwakNtTWlMTE1LK25GUXZXRjBnT3VLTFhsVnY1TzVtMVpiN3YvYWJqMDVVRU56VjJKQ0ZJc1Zvbk9aL2Z6c2U2dTlIRkRHbitFeE9RSFlTU05zNEh6NmlMam1STERKUDNweGY1NEk0b2V2bWtYbXRpeUtsVUgyMkxpMk1Uc3hXdnRLQmY0VFNrZytGOFE4dmI4ZllkQm9mQ0VDbDkwU0FrSWNhU05ic2VhU1B4K3Zibys3KzRnZExvV3M2QW9NOVlFTE4rcDZCRjdGZDhQRXJ1bTJBWjJxQmtPc0gvTUhLeG9JV015WHN4ZlUyK3VjZUVpUUo5bVZENHVYMWxpMFZyeVVzRnFRYjdYdWgxWmIyRC9uYVhBQnRONlYwUnFXcFRuamRmbEE2V3ZmSXFtTkZLWmt5TzdRMlY2UlZITWpaV1B5NHFRL0pyMFhTaUhUTWNCcDBVcTAyMHZvOTM2aGJUYWRKaERSeXJIUW55ZmxaaWpQb2l1eDZSM0VqdVdpNHRrMiIsIm1hYyI6IjI0ZDUyODQ5MDM0ZTEwMzdhMjlkOGRiN2RiMzZiNWY2MGExZjI0YjcxOWFlNzdjYTgyMmUyNmVjNDdiMjJkN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+