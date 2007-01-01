Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области арестовали юристку за попытку кражи денег у матери десяти детей
Криминал

В Калужской области арестовали юристку за попытку кражи денег у матери десяти детей

Евгения Родионова
28.12, 11:42
0 566
В воскресенье, 28 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудницы юридической компании.

По данным ведомства, она обвиняется в покушении на хищение денежных средств матери десяти детей.

— Денежные средства были выделены женщине в связи с гибелью участника СВО. Информацию о возможной деятельностью преступной группы из числа работников данной юридической компании прокурору области сообщила на личном приёме мать одного из погибших участников СВО, - уточнили в прокуратуре.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий преступная схема раскрыта сотрудниками регионального УФСБ.

