В Калуге арестовали мужчину за убийство 23-летней давности
Утром в субботу, 27 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Преступление произошло в марте 2002 года, когда была убита молодая женщина.
- В ходе работы по раскрытию преступления была установлена причастность к его совершению 48-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности, - пояснили в СК. - Эксперты установили совпадение полученного образца и биологического следа, обнаруженного на месте происшествия.
Сейчас ведется расследование.
