Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге арестовали мужчину за убийство 23-летней давности
Криминал

В Калуге арестовали мужчину за убийство 23-летней давности

Дмитрий Ивьев
27.12, 08:49
0 686
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в субботу, 27 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в марте 2002 года, когда была убита молодая женщина.

- В ходе работы по раскрытию преступления была установлена причастность к его совершению 48-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности, - пояснили в СК. - Эксперты установили совпадение полученного образца и биологического следа, обнаруженного на месте происшествия.

Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjMvaVQ3TjV0ZXZoVHlaRFoxVFdTeUE9PSIsInZhbHVlIjoiTGFpdjdncVJ5T3NQSGJzMUg0MzZuZFlGSHd1TTY0aTlDcnV0eWg1cTA5VXhNV1dkbXd6ZWd3Nk1Ld0I4T3ZvUm9HUEh5UWJjUDY3Y0R5SWNVSTU2VHdZZE05Qyt1QU9JQ3FIcVY3dGJhUkxydDlqcG5GV1JDNzBWWG9yV3RPZitiUE1uM1I5TFZRb1pPYlNsUG52NFpQcmo1KzRReWJQR3BxKzZMZHIrY0t2YlB1VE9jU0poaFZUdzdqRXNyYnhNL3B6c1M5MUcwamM0Y3NCV2lCWnptNlJkMjZxYTRBM0M3WGxYUzdUZnQxMTJ5QVJRS0ZJYW1EUTc3QnozVWlhd21aZVRMKzdQV3pQUWxjVmlpc3NCaVdQSUZFbkcrdmdxb1VnM2FQQ3pMTE9LM2l5azM2NE5Mb1duZFdSZ2wyeHJBSVMzUlJYbndzdFp1MlZxMTVMYlB1dlg4dUt1am56bjB3dkRUNDlwY3RjS1d5MGlYN2ErdklyTHNoS3NTRTF6WExSa1dSRlE2SGgrTnhvUUp5R0UzVGx0RzcrL0x6RysxNGdZSXRBM044bE1pTms4SUlkQkhVR2h3OTVHaDFnbCIsIm1hYyI6Ijk0ZGMyZGE4NGEwZTkxNDJjNWJmYmRkNjBlNzMyNzViNmQyM2IyOTQ1ZTcwM2M0NTM4M2RmNTA0MjgxM2RkNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJ6dGdmc0dZOC92ejROMDRQd3RwTmc9PSIsInZhbHVlIjoiZkZHUnNIVGdMWEw5R0N5eGNTa2hpcTNoRzBBV1NkZStUb1JXbE1hMEFaZEdTRzRiMjRPRG0rL3kzeTI2WjBPVlRBem42M1pVMWx4TDBsZ1ZyVnAxZVFaVjJRTTZjT0lHTHE5TnBSWUxNUStNZnVSbUhBSytGd2hvM2lxZXBJbnc2NzVwa3QwZDQ3OFc1dmpRZ2xZSjlQdGU3VmdxeW5zMEhNTHI4MEpvVDg0OFpleFA5Umhkd21BOTRhOW0wQTN2cGk5N0pMT1VKb3gxV0xRY3JTVTFMbTR3WlF0dHoyQjgvRSt5cStlL0EyVEVSOEExMXZ4Qld4WWhuRWxGK1BOU3JiMjdGZEpqaEFSQUtYcmRNZG5RSkxBSWlDdzlrcVl0MEJ2WnByYUQyLzNrS0l4eWw2TDZtcjdHdThGbEJIeHdna0tzUE5wRDNIdi94Yi9Pdkd2SW9FUzI2MzlJWEw4WEUraUEySFBwTHhrUDVRd2NJQkpnKzJiWDFaZitjUVdEWCtnNGpReHQ4M1VtME9OOXEyNlFFSDlCQWVXYkZoekZsQy9KWTh5ZG9JdnRUTkpST2ZpN2o4S1NQRTQ5emVxQXBPakhqLzc5OHVyak9HeDBWTEtjamlrclhBbGNoVDJGRmsyNTdTRnBkRU1HWTRDSlU4T09YZ2JsL3BTOWhSYUhtN1dMQnJvOWFaS3MvLzM3LzVmQU1zc3J5N1RVM2JVRHdWTktjVXY1SHRXUFlRbkE0Y2JtMWZlYWp1ZUdjSzFNVCsvUU1TdmgrTXBpU2NPY3N4L2h3cGhEZFB0R09iaTdEWDJCWUJVUHlMVUR4NWtHM0M4SEpka21CeTcrVVpaZiIsIm1hYyI6ImEzMDkzNWQwODkwNGE3OTQzMTZkOTdiNGUyOGU0M2ZkOWE5N2VlMDE5ZDkzMDM1YWE4N2Q3YzIzMGUxNTQ4MjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+