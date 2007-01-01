Афиша Обнинск
В Калужской области за агрессию и оскорбления в адрес полицейских осудили десятки человек
Криминал

В Калужской области за агрессию и оскорбления в адрес полицейских осудили десятки человек

Дмитрий Ивьев
26.12, 11:03
В 2025 году в регионе 30 человек привлекли к уголовной ответственности за нападения и оскорбления сотрудников полиции. Всего зафиксировано 43 таких преступления: 31 - по статье о применении насилия к представителям власти, 12 - по статье об их оскорблении, рассказали 26 декабря в полиции.

Например, в Жуковском районе женщина не только выкрикнула оскорбления в адрес инспекторов ГАИ, но и схватила одного из них за форму, оттолкнула и ударила. Суд оштрафовал её по двум статьям.

В Малоярославецком районе мужчину осудили к сроку в колонии за то, что он напал на полицейского при исполнении.

А в Обнинске местный житель в пьяном виде угрожал стражам порядка пистолетом. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии.

