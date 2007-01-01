Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге суд увеличил наказание девушке за сбыт наркотиков
Криминал

В Калуге суд увеличил наказание девушке за сбыт наркотиков

Евгения Родионова
26.12, 13:30
0 374
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об увеличении судом наказания 20-летней местной жительнице за незаконный сбыт наркотических средств.

По данным ведомства, девушка за денежное вознаграждение помещала наркотики в тайники.

— С января по октябрь 2024 года 20-летняя жительница Калуги в составе организованной преступной группы помещала наркотическое средство в тайники и передавала информацию о месте закладок. Сотрудники полиции обнаружили наркотическое вещество в шести свертках общей массой 0,58 грамма, - пояснили в прокуратуре.

Первоначально суд первой инстанции признал девушку виновной и приговорил к четырём годам колонии общего режима.

Однако прокурор счёл этот срок чрезмерно мягким и обжаловал приговор. Калужский областной суд ужесточил наказание. Теперь осуждённой грозит семь лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZ1bWF5d252L1Q3ZFQ2bHo1K3Q3cUE9PSIsInZhbHVlIjoiMXg3RXdTZW5WY1A2N3ZGbk14VnkxbGxhdGR2bHdiY3JLcEdXR2xHUEhjMlM1eVN0SFpWZkVBaWJ6bnR6RlFNeXZaS1h3ankycGFLZjBCNWRPdDdQVnZsZGdEVTlnTG5rS21TYy9YTnI5QnR3bzdtZ0M2SncxdzI3YVlMRHZ4NUR4VUs2L2szSlhnTVdJU0FBY3I2bHVXc29DS2VyTjFhOC9ZNUVaVDVSSG9Eck1BRnJpbDdIT216TWt0bTVEVDFaV0dPL3JFSGJzZUhPazN3RUYyeDVFd2FEeklsMk5uTTVvSU5tc0dVTlpkNkFEcTY0SXByQitoNjFHdVQ4NGhkdW9makNGWnR1bVU4YWFZUEoxV3VnV2hINlZBYjZmVWQ0Vk5GNmxSN1ROUVJITllOUXRGSVVoM1MvV2ZIaFNtRUcrTkFoR3RHUktHb2NPQUYrWm9Ec2c4ZGtwWDJOMkRra3EzZ28rSGV2NTUvc0FmbE04VitKK3dBSlZmSGxGS2k2NHdtTzBLNWQ1VithR0FMSzNQRkdmMVZzLzdrLzdCMnVRaVZZZk9XUng4UXlpZnZDVG9kRWJrYnRpSGNjMDM0RyIsIm1hYyI6IjEyZGI3YzVhZGFiNGEyOWQ0YmFmOGRhOGEwZjVkMGEzZjFmMjdlMzM1YWEwNDQzNjNlZDRhM2VhYWQ4Yzk2ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitPajVlQXVKeDBOUUM5bVJQcWhJREE9PSIsInZhbHVlIjoiUUhXRy92UnpqVUwzcFFVZkhDaGlVbHNpc3p3WWJiUlp6YnlHUUZQWHFUVGZqYjdLU0NRdm1XN29wVjdjQm41TkM1K3pNZE9GdytlSTlEVDhpbXFyaUUvazdUUkw4bXZBejhnOTRzNnNFck92YWpJTGhNM0I1R2p2WWpyUFFYdnAxZUMwYXZrRDl6UzJXK3ZZUTNwSUp1TTBxaFJaQk14bWRnYjl2aktGZzlyU0cwekJDbzZrNkJLdjhsTEduWFI2dGRFaGdjeTc2ZDNtRXM1NDJ6dURZV1JLWkd1UVJnenN3MXFRMUc5YzU5UXczSkRSM0xvVVArbXRBMENqeDVIdVQyTHNuYWJQYWNISlF2TktibHVUditVd0Vpd0FIWmRGNGo0OVlCQkt5TCtsQTlKZWkyUVo3TDJPUE40c0EwQ2Z4OHdQZjRDYUNtWTZGV1hPbndLWE83a2pucnU4WlBMZE1Sc2tHZkIrZDlJcWcwMEkxS3hwWDZTeUQ4dEpJV3hSQU5xMDk0TVNtRi9mTmpncGVpYXI1YlNtSkJWeTJXb3YrTmJXWElKenRSNlJqeVJZVFd4cVBNRW1TNk1HZzBzWk01QkIyci9YV0FVOFpYZXpJc2s0M1orRmtXYWZ4VklhZkhGQjV6czZ1WVYyaE9ISU93RDdtYzVvaWhRbW1lL01xbUNXSFBXc0JudXlyeS83NzNLVGYwOS91aHpnaThzdDcwWnc3OUo1S1lTc1Z5bnZNUStlcmxKTHdlTkhtUjZaTjlGc2hiMGhzNjVHQ09zUGpVLzlCWXFmdFNBeC9SM2pFdnJGb2pUcjJhTkJ4N0RmaWp5Yjgxc1k2cWwzTVROWiIsIm1hYyI6ImFmNzIzZGUyYzU1MGZkYjlkZWUwNDFhNzVlMjA2MmFhMmJmODU4YjYwNThkZDIwNzVkMTEwMzI1NTg1YzI5Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+