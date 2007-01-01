В Калуге суд увеличил наказание девушке за сбыт наркотиков

В пятницу, 26 декабря, прокуратура Калужской области сообщила об увеличении судом наказания 20-летней местной жительнице за незаконный сбыт наркотических средств.

По данным ведомства, девушка за денежное вознаграждение помещала наркотики в тайники.

— С января по октябрь 2024 года 20-летняя жительница Калуги в составе организованной преступной группы помещала наркотическое средство в тайники и передавала информацию о месте закладок. Сотрудники полиции обнаружили наркотическое вещество в шести свертках общей массой 0,58 грамма, - пояснили в прокуратуре.

Первоначально суд первой инстанции признал девушку виновной и приговорил к четырём годам колонии общего режима.

Однако прокурор счёл этот срок чрезмерно мягким и обжаловал приговор. Калужский областной суд ужесточил наказание. Теперь осуждённой грозит семь лет лишения свободы.