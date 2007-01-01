21-летний житель Калуги ударил ножом отца своей девушки

В Калуге завершили расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, который ранил ножом отца своей знакомой. Молодой человек пришёл в гости к девушке, но её не оказалось дома. Пока он ждал, завязался разговор с её родителями - отец выразил недовольство их отношениями. Конфликт начался прямо на пороге, рассказали 26 декабря в полиции.

Парень решил уйти, но мужчина не пустил его за калитку. Тогда ссора вспыхнула с новой силой, и молодой человек достал перочинный нож, нанёс несколько ударов в спину и скрылся. Позже он выбросил нож в овраг.

Эксперты подтвердили: ранения оказались лёгкими. Сейчас дело передано в суд - именно там решат, какое наказание понесёт обвиняемый.