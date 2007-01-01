Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал 21-летний житель Калуги ударил ножом отца своей девушки
Криминал

21-летний житель Калуги ударил ножом отца своей девушки

Дмитрий Ивьев
26.12, 11:49
0 108
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге завершили расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, который ранил ножом отца своей знакомой. Молодой человек пришёл в гости к девушке, но её не оказалось дома. Пока он ждал, завязался разговор с её родителями - отец выразил недовольство их отношениями. Конфликт начался прямо на пороге, рассказали 26 декабря в полиции.

Парень решил уйти, но мужчина не пустил его за калитку. Тогда ссора вспыхнула с новой силой, и молодой человек достал перочинный нож, нанёс несколько ударов в спину и скрылся. Позже он выбросил нож в овраг.

Эксперты подтвердили: ранения оказались лёгкими. Сейчас дело передано в суд - именно там решат, какое наказание понесёт обвиняемый.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlsK2didE9jaE1lcTM5U3pGWU1PQmc9PSIsInZhbHVlIjoiSDU4eWEremVjWjJLRkN3Qm5DMjVkU0Y0ZC9Da25aY0VtUGZ1VExhdktpRUFUS1N6eVIwaHJHUmRTWkFicmx4VDZYOUJTTkFxQTlvRXUybDkwQ3dWc044KzhFQlU4WXpFd2k5R0FYQ3Fpc3VxLzVHTnFnZTZ6VnZ1ZnVxZ0NITXlpeTV2c1NBNUpCNkprZUtuRWdIbFc0NzZOaUxlN0JkME1NSG1xZXJ2Mk9lZDM3eTBaN25DWHJXcXZ0ekYxVVdGMEwrR2swM0QyUUlJdXNSRWlQMkhGcUcyTmVubVdsNEdUVUcxZlo5dFZ6bG9NaStnTGtwT3FkYjlVN3g3MGZXQlRlYnpwbFMrdnZqZDZtVXlHTVRXaC93Y1BESEppS2NabERUNU9wcmdwZnVwQzRwb040QTlndDJCWXFRcDFYWjl1MjdkbS9KREdoV3MwSGV6TExDS0g4QjhKR1RxOW1Db05pQkFzZktSemZUcVMxb2luT1R5RFZPOFNweEh6UTZCUmNuMUd3eWF1Q0RIVit1THhZOWJ1ZkVvZGJrbThHQVU4aEc5OU8rUk9aRkV2YTNiRzcyRFR4OVltblBPbVR3cSIsIm1hYyI6ImVlMWY0MzE2NjFiYmRlNzE0ZmNjZWE3Y2E4MTNlOGM1N2YxYzMxYTAwNjcwY2NlY2VjMmIxN2EzNmY5Y2U1YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhYa1VVaWx3RlRqbS9FZTJNWUtWWXc9PSIsInZhbHVlIjoialM2S0JYdkJLcDhqRDVrcW90ZkRkVWRpNm5Qa1htcWhuemdUakJBQTJ3aU1vc24vU2lDVWFZdFhZL0piUkRqQTZLdVhXbzlrNzVxTS83VUw4S21SVzRaZXE5ZUNIeE80YUpOS3FTanVXZVFDZDhtbWM0TFh3dnUvQ0pmWjd0TTVHUWo1Y1U0ZTlhTXhGNklwV1BBYVQ5Zkw3dktHaUsvSVBlaXhaZ2lvVklZY3oyOEFrWDY3RldXZ2hZYXNvaWc5a2xFWHBISjRDNk4walFuaVZRdUFKZHNMRTVkWi9ROGMxdFdVaHdWRmJ5cGVZM2RwNFlCWkZUM3JuejNnV2I4eGdhZ1p0Z2NFR25jOG1EUGJWTmJvL1JFMlZyVXhTaHoxRXdtYStzR1M1UWk1YTU5L2lyNngwOHBtQzFKOTRUUzhyaFNqY0d0OUNIanFNL3ZwWHdkOWVTTFl0Y1VwQTk2d1FNdUg1Z2k0UE5OQjJzVGpaalNuNlNHb0QyaGw3bDB0d3lWRnBkd3BjWnlBMjRxQkJrY01HRzR0RGZNOXB3aDR6VTRnSWhCK1pBNDd3UUx3OUNzOCtHT0VvZ2wzK0NWK2lQSGFrbnROQ0tDMmt3Szg3RHBaOG5VRHFWSmcrRHRYQ29vbHJqMTUrSnM4dEhETWxkMldlbzhqcWtWQ1IxTTZIVU03b0ZrcFNESzRPNUxDQUFDbkNBTG5ZRVNUOExMUUo3YXBnc0JsVXJhRXNOZjNrTW55VldEVm0rajhtOHZuSHVWTHpDYU14S1NZc1lIdzRtWExtWmFhejN6aW9OcEFSMHE5ZTByZUhjUGRTaHoyQ2NMcktqY2lQV0RyMUtCaSIsIm1hYyI6IjMyNmNlMjk4OTIzOTJlYmEwN2QyMzhlZmQ2ZThjNzAwMjEzZGQ5MDdkZGRlMWI5Yjc3MGUxMGMwOWE2YTllMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+